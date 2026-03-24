Блогер Пучков рассказал о «клиническом диагнозе» Украины

24 марта 2026, 14:51

Дмитрий Гоблин (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, высмеял отношение украинских властей к России. Свою точку зрения он выразил в программе «Пятница, вечер!» на радио Sputnik.





Комментируя новость о том, что украинский телеканал проигнорировал сборную России в медальном зачете Паралимпиады, Гоблин напомнил, что на Украине разрешается писать слово «Россия» с маленькой буквы.

«России там нет вообще на украинских табличках. Начнем писать Россию с маленькой буквы — и сразу победа, перемога. Ну, это клинический диагноз, по-моему», — сострил Гоблин.