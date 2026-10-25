Россиянам рассказали о минусах оплаты по QR-коду

25 октября 2026, 02:57

Финансист Валишвили: Оплата по QR-коду лишает покупателя бонусов и кешбэка

Фото: iStock/Nattakorn Maneerat

У оплаты по QR-коду есть несколько минусов, из-за которых часть граждан отказывается от этого способа. Об этом агентству «Прайм» рассказала магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.





Главный недостаток связан с тем, что такой платёж банк проводит как денежный перевод, а не как покупку по карте. Это значит, что бонусы и кешбэк не начисляются. Кроме того, при оплате кредитной картой может возникнуть дополнительная комиссия, а операции включаются в лимит бесплатных переводов. Все эти проблемы особенно ощутимы для тех, кто активно пользуется программами лояльности и часто переводит деньги родственникам.



