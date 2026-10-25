Россиянам рассказали о минусах оплаты по QR-коду
Финансист Валишвили: Оплата по QR-коду лишает покупателя бонусов и кешбэка
У оплаты по QR-коду есть несколько минусов, из-за которых часть граждан отказывается от этого способа. Об этом агентству «Прайм» рассказала магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.
Главный недостаток связан с тем, что такой платёж банк проводит как денежный перевод, а не как покупку по карте. Это значит, что бонусы и кешбэк не начисляются. Кроме того, при оплате кредитной картой может возникнуть дополнительная комиссия, а операции включаются в лимит бесплатных переводов. Все эти проблемы особенно ощутимы для тех, кто активно пользуется программами лояльности и часто переводит деньги родственникам.
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Ещё один риск — QR-фишинг. Мошенники размещают поддельные коды поверх настоящих у касс, на платёжных терминалах и в меню ресторанов. После сканирования человек попадает на сайт, который может запустить загрузку вредоносного ПО на смартфон.
Другим важным моментом является то, что для оплаты по QR-коду нужен стабильный интернет: без него банковское приложение не проведёт платёж. Поиск устойчивой связи в некоторых местах затягивает покупку и делает способ менее удобным.