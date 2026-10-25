Пострадавшего в ДТП с поездом в ЕАО перевели в больницу Хабаровска с переломами рёбер
Пострадавшего в ДТП с микроавтобусом и пассажирским поездом в Еврейской автономной области (ЕАО) перевели в первую краевую больницу Хабаровска. Об этом РИА Новости сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.
Напомним, что авария произошла 24 октября на железнодорожном переезде на перегоне Николаевка – Дежневка в Смидовичском районе. В результате инцидента шесть иностранцев погибли, ещё один человек получил телесные повреждения. По факту инцидента возбудили уголовное дело.
По последней информации, у пострадавшего диагностировали множественные переломы рёбер и тупую травму груди. Более подробных сведений о его состоянии в настоящий момент не приводится.
Ранее «Радио 1» передавало, что правоохранительные органы выяснили главный мотив убийства 20-летнего студента, который погиб в Омске в конце июня 2026 года. Подробности читайте в нашем материале.
Читайте также: