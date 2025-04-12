​«Подарил своей новый аромат, дурею»: Олег Майами ​прижался к Ольге Бузовой с поцелуем на новых фото

Олег Майами и Ольга Бузова (Фото: Instagram* @miamioleg_official)
Певец Олег Майами выложил на своем аккаунте новый пост, где нежно прижимается к Ольге Бузовой, намекая на чувства. Он подарил ей парфюм и написал, что сам от него в восторге. Этот жест снова заставил фанатов гадать, не скрывают ли звезды романтические отношения.
Олег и Ольга уже не раз подливали масла в огонь сплетен. Их поцелуй на концерте, совместное исполнение песни «Такси» и многозначительные фото заставляли поклонников думать о чем-то большем «за кулисами». На одном из последних снимков Майами сидит рядом с Бузовой, целуя ее в щеку, а она закрывает глаза с улыбкой.
Комментаторы в один голос пожелали «паре» счастья, реагируя так, словно Олег выложил прямое подтверждение своему глубокому интересу в Ольге.
Однако Бузова ранее всегда отвечала на вопросы о романе уклончиво. Однажды она сказала, что влюбленные взгляды и дурачества с Олегом — это не игра, а искренность. Но официально пара ничего не подтверждает, оставляя простор для фантазий.
Майами также настаивал, что их объединяет лишь дружба. Он признавался, что они давно рядом, поддерживают друг друга и иногда целуются.
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«Подарил своей новый аромат, сам от него дурею», — подписал Майами в посте.
Олег Майами и Ольга Бузова (Фото: Instagram* @miamioleg_official)
Комментаторы в один голос пожелали «паре» счастья, реагируя так, словно Олег выложил прямое подтверждение своему глубокому интересу в Ольге.
«Очаровашки, невозможно взгляд оторвать! Олег и Ольга счастья Вам! Свадьбу ждём!», — написали под новыми фотографиями.
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Однако Бузова ранее всегда отвечала на вопросы о романе уклончиво. Однажды она сказала, что влюбленные взгляды и дурачества с Олегом — это не игра, а искренность. Но официально пара ничего не подтверждает, оставляя простор для фантазий.
Майами также настаивал, что их объединяет лишь дружба. Он признавался, что они давно рядом, поддерживают друг друга и иногда целуются.
Ольга Бузова (Фото: Instagram* @buzova86)
«Хочу, чтобы вы понимали. Мы не встречаемся с Олей. (...) Это сложно назвать поцелуем большой любви. Это любовь, но не совсем стандартная. Мы любим свою работу, профессию, но еще есть друг у друга», — пытался объяснить он.Более того, недавно Ольга «дразнила» фанатов снимками с таинственным мужчиной, скрывая его лицо смайликом. Он водил ее по ресторанам и задаривал цветами, но кто это, так и осталось загадкой. Часть пользователей отметила, что «загадочный любимый» не походил на Олега Майами.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева