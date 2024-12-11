Водителей предупредили об изменении схемы движения на участке Каширского шоссе

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На Каширском шоссе закрывается левый поворот на посёлок Развилка при движении из Москвы, изменения связаны с открытием разворотной эстакады между Каширским шоссе и дорогой А-105 в районе деревни Апаринки, новая схема проезда будет действовать с 17 декабря, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Автодор.
«Согласно новой схеме, для проезда в посёлок Развилка при движении со стороны Москвы водители должны будут доехать до 25-го километра трассы и использовать новую развязку», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба МТДИ МО
При этом отмечается, что схема движения автомобилей по направлению к Москве и в сторону области по основному ходу трассы А-105 и Каширского шоссе меняться не будет.
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