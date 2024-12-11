Водителей предупредили об изменении схемы движения на участке Каширского шоссе

На Каширском шоссе закрывается левый поворот на посёлок Развилка при движении из Москвы, изменения связаны с открытием разворотной эстакады между Каширским шоссе и дорогой А-105 в районе деревни Апаринки, новая схема проезда будет действовать с 17 декабря, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Автодор.