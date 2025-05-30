Водителей предупредили об опасности жары
Эксперт Умнов: жара может быть опасна для автомобилистов
Жаркая погода может быть опасной для автомобилистов. Об этом рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
«Потеря жидкости приводит к угнетению сознания и замедлению реакции, что крайне опасно при управлении транспортным средством», — пояснил Умнов в беседе с «Известиями».
По его словам, в жаркую погоду очень важно пить достаточное количество воды или чая.
Специалист также отметил, что кондиционер в автомобиле стоит использовать с осторожностью, поскольку разница в температуре может привести к простуде. Охладиться можно с помощью влажного платка.
А вот снимать с себя одежду даже во время летней жары в городе нельзя, предупредил кандидат юридических наук, адвокат Александр Карабанов в разговоре с Общественной Службой Новостей, так как за это можно получить штраф.
«Закон у нас запрещает людям находиться в общественных местах раздетыми. Касается это не только улицы. Даже водить собственную машину с оголенным торсом мужчина не может. Все это запрещено административным кодексом и карается штрафом. Протоколы, как правило, составляются по статье о мелком хулиганстве», — рассказал специалист.
Карабанов добавил, что с голым торсом в России можно ходить только в пляжных зонах.