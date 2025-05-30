Водителей предупредили об опасности жары

30 мая 2025, 17:53

Эксперт Умнов: жара может быть опасна для автомобилистов

Фото: iStock/Dima Berlin

Жаркая погода может быть опасной для автомобилистов. Об этом рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.







«Потеря жидкости приводит к угнетению сознания и замедлению реакции, что крайне опасно при управлении транспортным средством», — пояснил Умнов в беседе с «Известиями».

«Закон у нас запрещает людям находиться в общественных местах раздетыми. Касается это не только улицы. Даже водить собственную машину с оголенным торсом мужчина не может. Все это запрещено административным кодексом и карается штрафом. Протоколы, как правило, составляются по статье о мелком хулиганстве», — рассказал специалист.