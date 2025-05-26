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Москвичи раскрыли, где больше всего любят проводить летний отпуск

Москвичи для летнего отпуска выбирают Краснодарский край, Турцию и Италию
Фото: iStock/Peera_Sathawirawong

Фото: iStock/Peera_Sathawirawong

Жители Москвы предпочитают ездить на отдых в Краснодарский и Алтайский края, а также в Турцию и Италию. Такие данные приводит «Москва 24» со ссылкой на совместное исследование платформ онлайн-рекрутинга hh.ru и онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».
По данным издания, 55% опрошенных москвичей заявили, что выбирают отдых на пляже, а 48% — походы и велотуры, 31% — экскурсионные туры. При этом 29% жителей столицы больше любят проводить отдых в спа-отелях и санаториях. 28% респондентов вовсе останутся дома или на даче.

«Планируемые затраты жителей Москвы на отпуск заметно разнятся: 32% готовы потратить на отдых более 100 тысяч рублей, тогда как 17% респондентов пока не определились с бюджетом. Среди тех, кто уже спланировал свои расходы, по 12% закладывают 40–60 и 80–100 тысяч рублей, 11% — 20–40 тысяч, а 10% — 60–80», — говорится в материале.

А вот 6% опрошенных москвичей заявили, что готовы потратить на отдых не более 20 тысяч рублей.

Для отдыха жители российской столицы чаще всего выбирают Краснодарский и Алтайский края, а также Санкт-Петербург. В топ зарубежных направлений вошли Турция, Италия, Таиланд, Белоруссия, Абхазия, Китай и Вьетнам.

В свою очередь врач-эксперт лаборатории «Гемотест», дерматолог Александра Филёва в беседе с RT предупредила, что люди со светлой кожей сильно уязвимы к солнцу и могут быстро обгореть из-за низкого содержания меланина, защищающего от солнечных лучей.

«В солнечную погоду важно носить одежду из светлых, дышащих тканей, а открытые участки тела обрабатывать кремами или лосьонами с SPF-защитой от 30 до 50», — отметила специалист.

Она также подчеркнула, что детям до трёх лет не стоит находиться под прямыми солнечными лучами.

По словам Филёвой, при солнечном ожоге необходимо охладить кожу и использовать средства, содержащие пантенол или алоэ вера.

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«Это не поездки на поле чудес»: Доктор Мясников рассказал, какие опасности поджидают туристов в Таиланде и Египте
Доктор Мясников призвал туристов избегать коктейлей со льдом в жарких странах
22 мая 2025, 16:31

Фото: iStock/Lichtwolke

Во время поездки в южные страны с жарким климатом туристам необходимо соблюдать меры предосторожности. Об этом рассказал заслуженный врач России, известный телеведущий Александр Мясников.
«Поездки за границу, в Азию и Африку, во всякие Таиланды, Лаосы, Египты, Алжиры, Тунисы и так далее — это не поездки на поле чудес», — заявил Мясников в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он предупредил, что главной опасностью в жарких странах становятся малярийные комары. По словам врача, в год миллиарды людей заболевают малярией, а миллионы от нее умирают.

«Комар — это самый страшный зверь, и всегда ходить с длинными рукавами, в длинных брюках и использовать репелленты. Они не кусают днем, они кусают ночью. Поэтому, когда вы видите в гостиницах пологи — не смейтесь, это реальная мера предосторожности», — предупредил Мясников.

Другим источником опасности для туриста является вода, даже если она находится в запечатанных бутылках. Он пояснил, что в Индии тару часто используют повторно. Какую воду в них наливают, кипяченую или из соседней лужи, узнать невозможно, предупредил Мясников. Он посоветовал туристам покупать газированную воду.

Также опасность могут представлять кубики льда, которые добавляют в различные коктейли. По словам врача, лёд делают «из любой воды, только не из кипяченой». Он подчеркнул, что даже крепкий алкоголь такой лёд не обеззаразит.

Мясников также призвал российских туристов все мыть и не есть полусырое, быть осторожными с различными соусами и экзотическими продуктами, а также сделать прививки от гепатита А и столбняка.

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Россияне назвали главные критерии выбора новых направлений для отдыха
Onlinetours: у жителей России вызывают интерес экзотические страны
21 мая 2025, 17:01

Фото: iStock/FTiare

Некоторые российские туристы (18%) принципиально выбирают для отдыха места, в которых еще не были, а другие (34%) предпочитают новые направления, но возвращаются туда, где им понравилось больше всего. Такие данные приводят «Известия» со ссылкой на аналитиков агрегатора туров Onlinetours.
При этом 32% опрошенных любят отдыхать в проверенных местах, а 16% и вовсе ездят только туда, где уже бывали.

Большинство туристов (38%) выбирают направления для отдыха, исходя из собственного опыта, тем временем 28% респондентов доверяют турагентам, при этом на мнение блогеров полагается лишь 3% россиян.

«Экзотические страны, такие как Вьетнам, Китай или Куба, вызывают интерес у россиян: 20% мечтают там побывать, 42% считают их привлекательными, а 16% уже посетили эти направления», — говорится в статье.

Новые направления россияне выбирают из-за цены, безопасности и климата. При этом культура страны практически значения не имеет.

В свою очередь специалист управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Анастасия Найшева рассказала в беседе с RT, что туристы из России смогут расплачиваться картой «Мир» не только в странах СНГ, но и в ряде государств дальнего зарубежья.

«В этом году карты «Мир» свободно принимаются в Абхазии, Белоруссии, Таджикистане, Азербайджане, Южной Осетии. Из стран дальнего зарубежья «Мир» принимают на Кубе, в Венесуэле, Вьетнаме, Лаосе», — отметила специалист.

Она также добавила, что картой «Мир» можно оплачивать услуги российских сервисов в Казахстане, Турции и Армении.

Однако, по словам Найшевой, лучше всего взять с собой наличные деньги.

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Директор АТОР Ломидзе раскрыла масштабы подорожания российских отелей
13 мая 2025, 15:02

Фото: iStock / shironosov

Цены на проживание в отелях в России за год выросли на 10-20%. Такую оценку дала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
«Стоимость размещения в премиальных отелях поднялась на 20%, в бюджетных — на 10%. При этом авиа- и железнодорожные билеты подорожали на 20%. Цены на проживание в сезон в стране выросли в экономсегменте на 10%, в премиальном – на 20%. Цены на авиа- и железнодорожные билетов увеличились на те же 20%», – пояснила Ломидзе NEWS.ru.
Эксперт отметила, что путешествующие внутри страны туристы стали чаще добираться до места отдыха на автомобиле. В 2023 году их доля составляла 40% от всех туристов, путешествующих по России, в 2024-м – уже 50%. В этом году показатель будет ближе к 60%, заключила Ломидзе.

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#путешествия
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Российские туристы отравились в Таиланде экзотическим фруктом
Российские туристы попали в больницу Таиланда из-за отравления фруктом
06 мая 2025, 12:47

Фото: iStock/ sudok1

Больничной койкой завершился для российских туристов поездка в Таиланд. Сразу пять человек попали в больницу с отравлением.
Как сообщает издание Khaosod, россияне решили попробовать экзотический фрукт в национальном парке Кхаунанайлуанг в провинции Сураттхани на юге страны. Туристы съели дикую хурму. Через некоторое время у них началась рвота и ряд симптомов интоксикации.

В итоге пятерых человек доставили в больницу с пеной изо рта. Еще двое россиян отказались от госпитализации. Пациентам провели промывание желудка и назначили лечение.

В начале мая в номере отеля на Бали погиб россиянин Артем Афонин. Тело 28-летнего российского бизнес-коуча обнаружили в номере с пакетом на голове и ремнем на шее. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#туристы
#россияне
#фрукты
#отравление
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Комары атаковали российских туристов на популярных курортах Египта
Российские туристы столкнулись с нашествием комаров на курортах Египта
06 мая 2025, 10:40

Фото: istockphoto/nechaev-kon

Российские туристы в Египте стали объектом нападения со стороны комаров. У отдыхающих зафиксированы жуткие укусы по всему телу.
Как стало известно SHOT, в отелях курорта Шарм-эль-Шейха наблюдается большое скопление комаров, что нехарактерно для этого периода. Туристы рассказывают о многочисленных укусах, после которых появляется зудящая боль. Многие отдыхающие предпочитают не выходить из номеров.

При этом использование защитных средств не помогают от египетских комаров. Пятизвездочные отели начали обработку территорий.

Специалисты заявляют, что аномальное нашествие комаров на египетском курорте связано с тем, что на Шарм-эль-Шейхе большую часть апреля дул северный ветер, что стало благоприятной обстановкой для «кровососов».

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#туристы
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