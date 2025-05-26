Москвичи раскрыли, где больше всего любят проводить летний отпуск

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Жители Москвы предпочитают ездить на отдых в Краснодарский и Алтайский края, а также в Турцию и Италию. Такие данные приводит «Москва 24» со ссылкой на совместное исследование платформ онлайн-рекрутинга hh.ru и онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».
По данным издания, 55% опрошенных москвичей заявили, что выбирают отдых на пляже, а 48% — походы и велотуры, 31% — экскурсионные туры. При этом 29% жителей столицы больше любят проводить отдых в спа-отелях и санаториях. 28% респондентов вовсе останутся дома или на даче.
А вот 6% опрошенных москвичей заявили, что готовы потратить на отдых не более 20 тысяч рублей.
Для отдыха жители российской столицы чаще всего выбирают Краснодарский и Алтайский края, а также Санкт-Петербург. В топ зарубежных направлений вошли Турция, Италия, Таиланд, Белоруссия, Абхазия, Китай и Вьетнам.
В свою очередь врач-эксперт лаборатории «Гемотест», дерматолог Александра Филёва в беседе с RT предупредила, что люди со светлой кожей сильно уязвимы к солнцу и могут быстро обгореть из-за низкого содержания меланина, защищающего от солнечных лучей.
Она также подчеркнула, что детям до трёх лет не стоит находиться под прямыми солнечными лучами.
По словам Филёвой, при солнечном ожоге необходимо охладить кожу и использовать средства, содержащие пантенол или алоэ вера.
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«Планируемые затраты жителей Москвы на отпуск заметно разнятся: 32% готовы потратить на отдых более 100 тысяч рублей, тогда как 17% респондентов пока не определились с бюджетом. Среди тех, кто уже спланировал свои расходы, по 12% закладывают 40–60 и 80–100 тысяч рублей, 11% — 20–40 тысяч, а 10% — 60–80», — говорится в материале.
А вот 6% опрошенных москвичей заявили, что готовы потратить на отдых не более 20 тысяч рублей.
Для отдыха жители российской столицы чаще всего выбирают Краснодарский и Алтайский края, а также Санкт-Петербург. В топ зарубежных направлений вошли Турция, Италия, Таиланд, Белоруссия, Абхазия, Китай и Вьетнам.
В свою очередь врач-эксперт лаборатории «Гемотест», дерматолог Александра Филёва в беседе с RT предупредила, что люди со светлой кожей сильно уязвимы к солнцу и могут быстро обгореть из-за низкого содержания меланина, защищающего от солнечных лучей.
«В солнечную погоду важно носить одежду из светлых, дышащих тканей, а открытые участки тела обрабатывать кремами или лосьонами с SPF-защитой от 30 до 50», — отметила специалист.
Она также подчеркнула, что детям до трёх лет не стоит находиться под прямыми солнечными лучами.
По словам Филёвой, при солнечном ожоге необходимо охладить кожу и использовать средства, содержащие пантенол или алоэ вера.
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Элина Позднякова