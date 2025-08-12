Для водителей автобусов в Раменском провели тренинг «Без промилле»

12 августа 2025, 17:36

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Тренинг «Без промилле», направленный на пропаганду трезвости за рулём, провели для водителей пассажирского автотранспортного предприятия в Раменском. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Занятие организовали Союз безопасности дорожного движения Московской области и Госавтоинспекция Раменского. Особенностью тренинга стало использование специальных очков, которые имитируют особенности восприятия при алкогольном опьянении.





«Эти очки наглядно показывают, как меняется восприятие человека, если он находится в состоянии алкогольного опьянения. Надеемся, что наши тренинги будут способствовать осознанному и трезвому выбору водителей», — рассказала сотрудница отдела пропаганды Союза безопасности дорожного движения Московской области Александра Горюнова.