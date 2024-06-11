Водителям начнут выписывать штрафы, о которых все успели забыть

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Правительство одобрило законопроект, который предлагает ввести штраф в размере до пяти тысяч рублей и лишение прав за опасное вождение. По какой причине строгое наказание до сих пор не было прописано в законе, рассказал адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Кирилл Данилов в беседе с «Прайм».
На сегодняшний день, в ПДД под опасным вождением подразумевается перестроение при интенсивном движении, когда все полосы заняты; невыполнение требования уступить дорогу при перестроении; несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала. Каждое из вышеперечисленных действий в отдельности образует соответствующий состав административного правонарушения. Однако наказание за выполнение нескольких этих нарушений в законодательстве все еще не установлена.
Ранее в госдуме предпринимали попытки изменить ситуацию, но уже в первом чтении законопроект отклонили. Причина в том, что термин «опасное вождение», который установлен в ПДД, содержит элемент «правовой неопределенности», отмечает Данилов.
Мировой опыт (к примеру, Канады, Великобритании) демонстрирует, что с этой проблемой можно и нужно бороться. Отечественному законодателю нужно разработать четкое определение понятия «опасное вождение» и определить, в какой промежуток времени необходимо совершить ряд нарушений, чтобы квалифицировать их как опасное вождение, чтобы не избежать расширительного толкования и возникновения ситуации, когда под это определение можно будет подвести практически любую совокупность нарушений ПДД, заключил эксперт.
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Ранее в госдуме предпринимали попытки изменить ситуацию, но уже в первом чтении законопроект отклонили. Причина в том, что термин «опасное вождение», который установлен в ПДД, содержит элемент «правовой неопределенности», отмечает Данилов.
Мировой опыт (к примеру, Канады, Великобритании) демонстрирует, что с этой проблемой можно и нужно бороться. Отечественному законодателю нужно разработать четкое определение понятия «опасное вождение» и определить, в какой промежуток времени необходимо совершить ряд нарушений, чтобы квалифицировать их как опасное вождение, чтобы не избежать расширительного толкования и возникновения ситуации, когда под это определение можно будет подвести практически любую совокупность нарушений ПДД, заключил эксперт.
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Алина Юрчак