Водителям напомнили, что столкновение с лосем приравнивается к ДТП
Национальный парк «Лосиный остров» напомнил автомобилистам, что столкновение с лосем приравнивается к полноценному дорожно-транспортному происшествию и требует обязательного вызова сотрудников Госавтоинспекции. Об этом стало известно 4 сентября.
Поскольку дикое животное является государственной собственностью, оформление инцидента должно проводиться по всем установленным правилам, пишет Агентство городских новостей «Москва». В ведомстве подчеркнули, что европротокол в таких случаях неприменим, поэтому оформление документов возможно только при участии инспектора ГИБДД.
При ДТП с лосем водителю необходимо незамедлительно остановить транспортное средство и не перемещать его, если только оно не создает прямой угрозы для других участников движения. Следует включить сигнализацию и выставить знак аварийной остановки — на расстоянии 15 метров от машины в населенном пункте и 30 метров за его пределами. После этого важно осмотреть себя и пассажиров на предмет травм и при необходимости вызвать скорую помощь. Затем нужно сообщить о происшествии в ГИБДД по номеру 112, указав адрес или ориентир места аварии, а также состояние животного.
Сотрудники Госавтоинспекции обязаны передать информацию о случившемся в профильные органы. В Москве эту функцию выполняют департамент природопользования и ветеринарная служба, если животное осталось живо. В Московской области координацией занимается Единая дежурно-диспетчерская служба муниципалитета, а расследованием инцидента — Министерство экологии региона и комитет лесного хозяйства.
Специалисты настоятельно предупреждают, что приближаться к зверю категорически запрещено, даже если оно кажется неподвижным или раненым, поскольку лось в стрессовой ситуации может представлять серьезную опасность для человека. Даже в том случае, если животное скрылось после столкновения, вызов ГИБДД остается обязательным. Уведомить свою страховую компанию о произошедшем необходимо в течение пяти рабочих дней.
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