Водителям напомнили, что столкновение с лосем приравнивается к ДТП

04 сентября 2026, 14:37

Водитель должен ждать ГАИ при ДТП с лосем

Фото: istockphoto/Robert Nieznanski

Национальный парк «Лосиный остров» напомнил автомобилистам, что столкновение с лосем приравнивается к полноценному дорожно-транспортному происшествию и требует обязательного вызова сотрудников Госавтоинспекции. Об этом стало известно 4 сентября.