Раненый лось со сломанной ногой застрял в отбойнике посреди Киевского шоссе в Москве
Раненый лось со сломанной ногой застрял в отбойнике посреди Киевского шоссе в Москве. Об этом пишет SHOT.
Животное обнаружили на 23-м километре дороги в районе метро «Саларьево». По предварительной информации, лось попал под машину, после чего оказался зажатым между полосами шоссе. У него сильное кровотечение и перелом задней левой ноги.
На место происшествия прибыли спасатели, но они не могут самостоятельно помочь животному. При приближении людей лось проявляет агрессию, что может привести к дополнительным травмам.
Ожидается приезд ветеринаров. Для безопасного извлечения и оказания помощи пострадавшему потребуется его временно усыпить.
Читайте также: