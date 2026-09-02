02 сентября 2026, 09:51

SHOT: Раненый лось со сломанной ногой застрял в отбойнике на Киевском шоссе

Фото: iStock/Robert Nieznanski

Раненый лось со сломанной ногой застрял в отбойнике посреди Киевского шоссе в Москве. Об этом пишет SHOT.