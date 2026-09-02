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Раненый лось со сломанной ногой застрял в отбойнике посреди Киевского шоссе в Москве

SHOT: Раненый лось со сломанной ногой застрял в отбойнике на Киевском шоссе
Фото: iStock/Robert Nieznanski

Раненый лось со сломанной ногой застрял в отбойнике посреди Киевского шоссе в Москве. Об этом пишет SHOT.



Животное обнаружили на 23-м километре дороги в районе метро «Саларьево». По предварительной информации, лось попал под машину, после чего оказался зажатым между полосами шоссе. У него сильное кровотечение и перелом задней левой ноги.

На место происшествия прибыли спасатели, но они не могут самостоятельно помочь животному. При приближении людей лось проявляет агрессию, что может привести к дополнительным травмам.

Ожидается приезд ветеринаров. Для безопасного извлечения и оказания помощи пострадавшему потребуется его временно усыпить.

Екатерина Коршунова

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