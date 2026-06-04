Житель Серпухова пойдёт под суд за убийство лося
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Подмосковные полицейские завершили расследование в отношении 31-летнего жителя Серпухова, обвиняемого в незаконной охоте. Теперь дело рассмотрит местный суд. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
По данным следствия, зимой в лесу рядом с деревней Свинёнки злоумышленник застрелил лося, не имея разрешительных документов. Для того, чтобы перевести тушу, он обратился за помощью к своему отцу и его знакомым, сообщив, что нашёл мёртвого лося в лесу.
«Мужчины погрузили тушу в кузов и повезли. Но на дороге их остановили полицейские. Обнаруженная в машине туша стала причиной расследования», — говорится в сообщении.Браконьера задержали и провели обыск в его жилье. Там нашли официально зарегистрированные пять единиц охотничьего оружия, включая карабин, из которого застрелили лося, а также патроны, порох и сырое мясо.
Ущерб от убийства лося оценивается в 400 тысяч рублей.