Житель Серпухова пойдёт под суд за убийство лося

04 июня 2026, 09:16

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Подмосковные полицейские завершили расследование в отношении 31-летнего жителя Серпухова, обвиняемого в незаконной охоте. Теперь дело рассмотрит местный суд. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По данным следствия, зимой в лесу рядом с деревней Свинёнки злоумышленник застрелил лося, не имея разрешительных документов. Для того, чтобы перевести тушу, он обратился за помощью к своему отцу и его знакомым, сообщив, что нашёл мёртвого лося в лесу.





«Мужчины погрузили тушу в кузов и повезли. Но на дороге их остановили полицейские. Обнаруженная в машине туша стала причиной расследования», — говорится в сообщении.