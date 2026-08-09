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Автомобиль сбил лося на Шафировском проспекте в Санкт-Петербурге

Фото: iStock/R Lolli Morrow

Лось попал под колеса автомобиля в Санкт-Петербурге . Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.



По его данным, авария произошла поздним вечером пятницы на Шафировском проспекте, недалеко от развязки с Кольцевой автодорогой. Водитель рассказал, что ехал со скоростью около 50-60 километров в час, когда животное неожиданно выбежало с левой стороны дороги. В итоге лобовое стекло машины оказалось сильно повреждено.

На месте происшествия работали сотрудники ветеринарной службы. Они собирались ввести лосю снотворное, а затем доставить его на лечение в подходящее учреждение. Животное лежало посреди проезжей части и мешало движению автомобилей в районе ДТП.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге запряженная лошадью повозка влетела в «Газель» с плакатом, на котором был изображен писатель Федор Достоевский.

Лидия Пономарева

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