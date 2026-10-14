Водителям назвали самые дорогие ошибки после ДТП

14 октября 2026, 15:49

Страховой эксперт Остудин объяснил, как не потерять деньги при возмещении ущерба

Фото: istockphoto / Galina Vetertsovskaya

Страховой эксперт Ярослав Остудин рассказал NEWS.ru о распространенных ошибках, которые водители совершают после ДТП и из-за которых могут потерять деньги. По его словам, одна из самых серьезных — ремонтировать поврежденный автомобиль до осмотра страховщиком.