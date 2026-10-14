Водителям назвали самые дорогие ошибки после ДТП
Страховой эксперт Ярослав Остудин рассказал NEWS.ru о распространенных ошибках, которые водители совершают после ДТП и из-за которых могут потерять деньги. По его словам, одна из самых серьезных — ремонтировать поврежденный автомобиль до осмотра страховщиком.
Если после ремонта специалисты не смогут достоверно установить характер повреждений и размер ущерба, страховая компания может полностью или частично отказать в выплате. Поэтому эксперт советует сначала зафиксировать последствия аварии и предоставить машину для осмотра.
Остудин также призвал водителей делать как можно больше фотографий и видеозаписей с места ДТП. Важно снимать повреждения с разных ракурсов и уделять внимание деталям: некоторые дефекты могут обнаружиться позднее. Кроме того, нельзя подписывать документы не глядя. Автомобилистам следует внимательно проверять перечень повреждений в акте. Если в нем, например, не указана разбитая фара, доказать ее связь с аварией впоследствии будет сложнее.
Еще одна ошибка — пытаться договориться со вторым участником ДТП о компенсации прямо на месте, не оценив ущерб. По словам эксперта, в такой ситуации водители могут принять решение под влиянием эмоций и заплатить больше, чем следовало бы. Если страховой выплаты не хватит на покрытие ущерба, разницу могут взыскать с виновника аварии. Однако без экспертной оценки сложно определить обоснованную сумму компенсации.
После подачи заявления потерпевший должен предоставить поврежденный автомобиль для осмотра и экспертизы. Игнорирование этого требования может осложнить дальнейшее разбирательство, заключил Остудин.
Ранее автомобильный юрист Лев Воропаев объяснил, что делать, если виновник ДТП скрылся после аварии на скоростной трассе без камер. По его словам, водителю следует запомнить номер автомобиля и передать эти данные Госавтоинспекции.
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