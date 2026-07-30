Водителям объяснили разницу в резиновой смеси летних и зимних шин

30 июля 2026, 20:21

Научэксперт Юсупов: летние шины сцепляются с мокрым асфальтом, а зимние тормозят

Фото: istockphoto/Oksana Dolgikh

Резиновые смеси для летних и зимних покрышек кардинально отличаются по своему химическому составу, и успех шины определяется не наличием отдельного компонента, а синергией всех ингредиентов. Об этом рассказал заместитель директора по науке и инжинирингу процессов научно-технического центра «Интайр», Александр Юсупов.





По словам эксперта, при разработке летних шин инженеры делают акцент на сцеплении с сухим и мокрым покрытием, точности реакций на рулевое управление и износостойкости, пишут «Известия». Для этого в рецептуру закладывают синтетические каучуки с функциональными группами и высокую долю кремнекислотного наполнителя.



Зимние шины решают иные задачи: эффективное торможение на снегу и льду, а также сохранение эластичности при отрицательных температурах. В их состав, как правило, входит комбинация натурального и синтетических каучуков, а также смесь наполнителей — технического углерода и диоксида кремния. Для улучшения низкотемпературных свойств в смесь добавляют специализированные масла.



Отдельно Юсупов остановился на различиях между шипованными и нешипованными (фрикционными) зимними шинами. В «липучках» ключевую роль играют характеристики самой резины и система ламелей протектора. В шипованных версиях к этим требованиям добавляется необходимость обеспечения надежного удержания шипов в течение всего периода эксплуатации.





«Современная протекторная резина — это сложная система, где каждый элемент влияет на конечный результат. Изменяя состав, инженеры добиваются нужного баланса между сцеплением, износостойкостью, управляемостью и другими характеристиками. Поэтому при выборе шин важно учитывать не только рисунок протектора, но и то, для каких условий была создана сама резина. Именно она во многом определяет безопасность, управляемость и поведение автомобиля на дороге», — указал спикер.