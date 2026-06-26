В Подмосковье закрыли около 100 нелегальных шиномонтажей
97 шиномонтажных мастерских, открытых на непредназначенных для этого вида деятельности земельных участках, закрыли в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.
Нарушения обнаружили земельные инспекторы в ходе рейдов.
«В результате проведённой работы удалось исправить нарушения эксплуатации 200 участков. 97 шиномонтажей закрыли, а для 103 мастерских землю привели в соответствие с видом разрешенного использования», — рассказал глава Минмособлимущества Алексей Натаров.Больше всего нелегальных шиномонтажей закрыли в Солнечногорске — восемь. Второе место по этому показателю занял округ Щёлково с семью ликвидированными мастерским. А замыкает топ-3 округ Ступино, где прекратили работать шесть незаконных предприятий.