Водителям пригрозили тюремным сроком за пренебрежение одним действием

07 октября 2025, 18:22

Автоюрист Воропаев: Пренебрежение ручным тормозом чревато тюрьмой на 5 лет

Фото: istockphoto/Dima Berlin

Автоюрист и правозащитник Лев Воропаев предупредил, что пренебрежение ручным тормозом может привести к уголовной ответственности — вплоть до пяти лет лишения свободы. Об этом пишет «Ридус».