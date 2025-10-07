Водителям пригрозили тюремным сроком за пренебрежение одним действием
Автоюрист и правозащитник Лев Воропаев предупредил, что пренебрежение ручным тормозом может привести к уголовной ответственности — вплоть до пяти лет лишения свободы. Об этом пишет «Ридус».
Речь идёт о ситуациях, когда незаведённый автомобиль самопроизвольно сдвигается без стояночного тормоза и создаёт опасность для окружающих.
В Подмосковье уже был похожий случай: пожилая женщина шла во дворе и оказалась под колесами машины, которую не поставили на ручник. Авто начало движение без ведома водителя. Пострадавшую госпитализировали.
По словам Воропаева, при причинении вреда средней тяжести водителю, скорее всего, выпишут штраф — максимум 37,5 тыс. рублей; при лёгких телесных повреждениях он может составить до 7 тыс. рублей.
Причинение тяжкого вреда здоровью чревато двумя годами лишения свободы, а в случае гибели пострадавшего — пятью.
