Водопроводная вода в Новосибирске оказалась пригодной для питья
Водопроводная вода в школах, поликлиниках и жилых домах Новосибирска оказалась пригодной для питья. Об этом сообщает Om1 Новосибирск после проведенного исследования.
Есть общепринятые ориентиры: до 300 ppm — отличная вода, чистая и вкусная. От 300 до 600 ppm — хорошая вода, приемлемая для питья. Воду с показателем от 600 до 900 ppm лучше фильтровать. Вода с наличием 900–1200 ppm непригодна для питья и может навредить здоровью.
Так, замеры воды из-под крана в квартирах Заельцовского показала от 216 до 210 ppm. Эти значения укладываются в категорию «отличная вода». В питьевых фонтанчиках поликлиники вода также оказалась абсолютно чистой и безопасной, пишет Om1 Новосибирск.
Кроме того, проверку прошел и свежевыпавший снег, показатель которого установился на уровне 23 ppm, что даже чище, чем из-под крана. Грязный снег с обочины показал 60 ppm. Однако отмечается, что датчик измеряет только количество примесей, но не их состав.
Таким образом, проверка показала, что вода в Новосибирске пригодна для питья. Везде показатели оказались в пределах 206–216 ppm, что соответствует категории «отличная питьевая вода».
Читайте также: