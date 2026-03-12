Трехлетняя девочка заразилась кожной инфекцией после купания в бассейне на Бали

12 марта 2026, 11:20

SHOT: ребенок заразился кожной инфекцией после укуса комара и купания на Бали

Фото: iStock/NicoElNino

Трехлетняя девочка заразилась кожной инфекцией на отдыхе на Бали. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.