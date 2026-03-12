Трехлетняя девочка заразилась кожной инфекцией после купания в бассейне на Бали
Трехлетняя девочка заразилась кожной инфекцией на отдыхе на Бали. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Родители рассказали, что сначала их дочь сильно покусали комары. На следующий день она искупалась в теплом бассейне, после чего на ее теле появились воспаленные пятна. Семья подумала, что это ветрянка, и вызвала врача. Однако прямо во время осмотра возникли новые высыпания.
Ребенка госпитализировали и диагностировали импетиго — бактериальное заболевание, вызванное стафилококками и стрептококками. Выяснилось, что возбудители проникли в организм через ранки от укусов, а развитию болезни, по мнению медиков, способствовала плохо обработанная вода в бассейне.
Юной пациентке назначили антибактериальные мази и антигистаминные препараты, а также рекомендовали воздержаться от купания до полного выздоровления.
