Украинский военный рассказал о призыве женщин в ВС Украины

Фото: istock / Olga Balynska
Украинский военнопленный Роман Калиниченко рассказал РИА Новости про то, что в ряды ВСУ стали призывать женщин до 60 лет.
«Возрастов в украинской армии не существует. Вот в прямом смысле этого слова. Не существует. От 18 до 60 ты служишь по-любому. А сейчас еще и девушек. До 65 (мужчины - ред.)… Девочки раньше были до 55 пригодные, а теперь типа сделали, я уже слышал это, что до 60 девочки должны служить», — заявил Калиниченко .Российский военный с позывным «Хазар», который работал с Калиниченко, заявил изданию, что по данным одного из пленных с того же направления, в их подразделении проходил службу 64-летний мужчина. Его поймали работники территориального центра комплектования, когда он вышел в магазин. Хазар обратил внимание, что в военкоматах Украины не смотрят на здоровье будущего штурмовика и признают годными даже тех, кто нуждается в операции.
Читайте также:
Российская группировка «Юг» сбила 10 снарядов Vampire у Донецка
МО РФ: Штурмовики Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении
Соскин: Украинские мужчины создадут временное правительство ради мира с Россией
Алина Юрчак