Президент Украины Владимир Зеленский четыре раза уклонялся от военного призыва, игнорируя повестки из военкомата.
Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале.
Мирошник опкубликовал скриншоты поста из социальных сетей Минобороны республики от 2019 года.
Зеленский состоит на военном учете с 2008 года. Военно-учетная специальность президента Украины — солдат.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский фактически взял украинских пенсионеров в заложники и шантажирует ими западных союзников. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.
Ранее Зеленский заявил, что уязвимые категории граждан Украины в первую очередь пострадают, если США задержит предоставление финансовой помощи. Он подчеркнул, что около 12 миллионов украинских пенсионеров просто вымрут, если им вовремя не выплатят пенсию.
Читайте также:
Зеленский взял в заложники украинских пенсионеров, сообщил Рогов
Зеленский: Украина надеется получить от Европы $50 млрд уже до 1 февраля
Великобритания обязалась поддерживать Украину в течение следующих 10 лет
Мирошник опкубликовал скриншоты поста из социальных сетей Минобороны республики от 2019 года.
«Этот общеизвестный факт пятилетней давности в современном контексте тотальной мобилизации заиграл совершенно новыми красками!» —написал Родион Мирошник.По данным оборонного ведомства Украины, Владимир Зеленский призывался явиться в военкомат два раза в 2014 году и два раза в 2015 году. При этом ни разу не явился и службу в ВСУ не проходил.
Зеленский состоит на военном учете с 2008 года. Военно-учетная специальность президента Украины — солдат.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский фактически взял украинских пенсионеров в заложники и шантажирует ими западных союзников. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.
Ранее Зеленский заявил, что уязвимые категории граждан Украины в первую очередь пострадают, если США задержит предоставление финансовой помощи. Он подчеркнул, что около 12 миллионов украинских пенсионеров просто вымрут, если им вовремя не выплатят пенсию.
Читайте также:
Зеленский взял в заложники украинских пенсионеров, сообщил Рогов
Зеленский: Украина надеется получить от Европы $50 млрд уже до 1 февраля
Великобритания обязалась поддерживать Украину в течение следующих 10 лет
Мария Фирсова