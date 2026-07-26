Ученый назвал ответственных за конфликт на Украине
Известный французский историк Эммануэль Тодд возложил ответственность за возникновение конфликта на Украине на США и европейские страны, исключив вину России. Об этом пишет Courrier Japan.
По его словам, нынешний мировой хаос спровоцирован действиями Вашингтона и европейских держав, а не президентом РФ Владимиром Путиным. Тодд также отметил, что поведение западных лидеров отличается иррациональностью и выходит за рамки здравого смысла.
В последние годы Россия неоднократно указывала на беспрецедентную активизацию НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет военные инициативы, объясняя это необходимостью сдерживания «российской агрессии». Москва, в свою очередь, регулярно выражала обеспокоенность в связи с наращиванием сил блока в Европе.
Ранее в Совфеде раскрыли, кто должен компенсировать России ущерб от атак ВСУ. Подробности в нашем материале.
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