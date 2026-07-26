Впервые за лето зафиксировали тропическую ночь в одном из городов России

26 июля 2026, 22:41

Тропическую ночь зафиксировали в Перми

Фото: istockphoto/batuhan toker

Минувшей ночью, 26 июля, в Перми установили первый в этом сезоне «тропический» температурный минимум. По данным ГИС-центра Пермского государственного университета, столбики термометров не опустились ниже отметки +21,6 °C, пишет РБК.