Впервые за лето зафиксировали тропическую ночь в одном из городов России
Минувшей ночью, 26 июля, в Перми установили первый в этом сезоне «тропический» температурный минимум. По данным ГИС-центра Пермского государственного университета, столбики термометров не опустились ниже отметки +21,6 °C, пишет РБК.
Сегодняшний день, по оценкам синоптиков, может войти в историю наблюдений: вероятность обновления суточного рекорда, держащегося с 1971 года (+32,6 °C), оценивается в 50%. Однако из-за высокой влажности воздуха реальные ощущения от жары могут достигать +37 °C.
Пик аномального тепла на Урале ожидается уже завтра, 27 июля. В отдельных районах региона воздух прогреется до +33…+36 °C, что на 8-12 градусов превышает климатическую норму.
Ослабление жары прогнозируется после 29-30 июля, когда наиболее нагретые воздушные массы начнут смещаться к северу Урала. В первой декаде августа, по предварительным данным, в регион придет более прохладный циклон с дождями.
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