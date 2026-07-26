26 июля 2026, 21:41

Сенатор Волошин: компенсировать России ущерб от атак ВСУ должен Запад

Фото: istockphoto/sb2010

Выплата компенсации за ущерб, нанесенный ударами Вооруженных сил Украины, за счет средств украинского бюджета является крайне маловероятной. Об этом в интервью ТАСС заявил сенатор Александр Волошин.





По оценкам парламентария, восстановление украинской экономики потребует около $600 млрд в ближайшие десять лет, что в три раза превышает годовой объем ВВП страны. Политик подчеркнул, что для государства, существующего во многом за счет внешней финансовой помощи, принятие на себя подобных обязательств было бы непосильным бременем.



Сенатор убежден, что ответственность за возмещение ущерба должны нести те, кто способствовал эскалации конфликта. В частности, финансировал украинский ВПК и блокировал мирные инициативы.





«Если западные правительства находили сотни миллиардов на поставки вооружений, значит, они должны понимать, что за разрушенные города, школы и больницы тоже рано или поздно придется платить», — резюмировал Волошин.