Военкор Поддубный хочет познакомиться с людьми, спасшими ему жизнь в Курске

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Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный желает познакомиться с теми, кто спас его в Курской области. Об это он сказал на встрече с журналистами при выписке из больницы.
«Я, к сожалению, не помню людей, которые помогли мне при эвакуации, по сути — жизнь спасли. Я их знаю благодаря вам, моим коллегам. Я прочитал эту историю, хотя эта история случилась со мной. Но я был в таком состоянии, что не запомнил ее. Конечно, я хочу познакомиться с ними», — рассказал Поддубный.
Он пояснил, что хотел бы пожать руку своим спасителям и поблагодарить их. По его словам, подобрать раненого в сложившихся на тот момент в Курской области обстоятельствах, является большим поступком. Военкор подчеркнул, что погиб бы без посторонней помощи.
Поддубный также поблагодарил курских и московских врачей за оказанную помощь. Военкор рассказал, что медики относились «с душой и профессионализмом» не только к нему, но и ко всем раненым, поступившим в больницы в первые дни украинского вторжения.
7 августа в автомобиль Поддубного влетел украинский дрон во время его поездки в Курскую область. Сначала сообщалось, что военкор погиб, однако позже стало известно, что он серьезно ранен, но жив. Первую медицинскую помощь он получил в Курской больнице, позже его перевезли в стабильно тяжелом состоянии в НИИ имени Склифосовского в Москве. 13 сентября военкора выписали из больницы.
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