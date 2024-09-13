Военкор Поддубный нуждается в перевязках даже после выписки из больницы

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Военный корреспондент Евгений Поддубный, пострадавший при атаке беспилотника ВСУ в Курской области, будет ходить на перевязки в НИИ имени Склифосовского откуда его выписали 13 сентября. Об этом рассказал директор медучреждения Сергей Петриков генеральному директору медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву, который приехал на выписку военкора.
«Было над чем работать. Это ожоги в основном, и основное в ожогах — это глубокие ожоги, поэтому они всегда внушают определенное опасение. И мы, конечно, сейчас выписываем. Но он все равно будет к нам возвращаться на перевязки. Слава богу, что все так хорошо пошло», — рассказал Петриков.
7 августа в автомобиль Поддубного влетел украинских дрон во время его поездки в Курскую область. Сначала сообщалось, что военкор погиб, однако позже стало известно, что он серьезно ранен, но жив. Первую медицинскую помощь он получил в Курской больнице, позже его перевези в стабильно тяжелом состоянии в НИИ имени Склифосовского в Москве.
13 сентября военкора выписали из больницы.
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