Военкор Поддубный выписался из больницы после ранения от атаки дрона под Курском

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Военного корреспондента Евгения Поддубного выписали из больницы НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, куда он попал после ранения от атаки дрона в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, чуть больше месяца назад, 7 августа, в сети стала появляться информация о возможной гибели военкора Поддубного, однако позже выяснилось, что журналист жив, но тяжело ранен. Сначала его отправили в Курскую областную больницу. Затем были данные о стабильно тяжелом состоянии Поддубного, которого перевели в НИИ имени Склифосовского в Москве.
За несколько часов до сообщений об атаке на военкора, он писал, что украинские боевики препятствуют эвакуации мирных граждан, атакуя заправки.
Обнаруживший корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, раненного в результате атаки беспилотника, мужчина ранее раскрыл подробности инцидента.
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За несколько часов до сообщений об атаке на военкора, он писал, что украинские боевики препятствуют эвакуации мирных граждан, атакуя заправки.
Обнаруживший корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, раненного в результате атаки беспилотника, мужчина ранее раскрыл подробности инцидента.
«Я его спросил, есть ли у него аптечка. Он сказал, нет. Тогда я достал свою. Начал перебинтовывать голову. Спросил, надо ли обезболить, у меня было обезболивающее. Он отказался. Все говорил, отвези в больницу», – рассказал Сергей.После Поддубного пересадили в машину другого водителя. Чтобы военкор не терял сознание, мужчина разговаривал с ним и заставлял петь.
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Данил Пономарев