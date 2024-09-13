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Военкор Поддубный выписался из больницы после ранения от атаки дрона под Курском

13 сентября 2024, 09:59
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Военного корреспондента Евгения Поддубного выписали из больницы НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, куда он попал после ранения от атаки дрона в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, чуть больше месяца назад, 7 августа, в сети стала появляться информация о возможной гибели военкора Поддубного, однако позже выяснилось, что журналист жив, но тяжело ранен. Сначала его отправили в Курскую областную больницу. Затем были данные о стабильно тяжелом состоянии Поддубного, которого перевели в НИИ имени Склифосовского в Москве.

За несколько часов до сообщений об атаке на военкора, он писал, что украинские боевики препятствуют эвакуации мирных граждан, атакуя заправки.



Обнаруживший корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, раненного в результате атаки беспилотника, мужчина ранее раскрыл подробности инцидента.
«Я его спросил, есть ли у него аптечка. Он сказал, нет. Тогда я достал свою. Начал перебинтовывать голову. Спросил, надо ли обезболить, у меня было обезболивающее. Он отказался. Все говорил, отвези в больницу», – рассказал Сергей.
После Поддубного пересадили в машину другого водителя. Чтобы военкор не терял сознание, мужчина разговаривал с ним и заставлял петь.

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Строительная готовность школы в истринском ЖК «Кембридж» достигла 68%
13 сентября 2024, 10:11

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Трёхэтажную школу, рассчитанную на 594 ученика, возводят на территории жилого комплекса «Кембридж» в городском округе Истра, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 68%, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Площадь школы будет составлять более 9 тысяч квадратных метров. В здании, помимо учебных кабинетов, разместят лаборатории, библиотеку, спортзал и актовый зал с гримёрными, костюмерными и артистическими комнатами. На прилегающей территории оборудуют спортивную зону с футбольным стадионом, легкоатлетическим комплексом и площадками для волейбола и баскетбола», — говорится в сообщении.
Застройщик возводит школу за свой счёт в рамках договора о комплексном развитии территории. После того, как объект будет сдан в эксплуатацию, его передадут муниципалитету.

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#истра
#минжилполитики мо
#строительство
#школа
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В Коломне на время забега «Пульс добра» ограничат движение транспорта
13 сентября 2024, 09:55

Фото: пресс-служба администрации г.о. Коломна

Проезд по нескольким улицам ограничат в Коломне в связи с проведением благотворительного забега «Пульс добра» в субботу, 14 сентября, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В период с семи утра до четырёх часов дня будет запрещён проезд и стоянка на улице Лажечникова от улицы Казакова до Лазарева, а также на всей протяжённости улицы Лазарева; на автодороге общего пользования от Луговой улицы до улицы Большая Запрудная и до конькобежного центра «Коломна»; на улицах Святителя Филарета, Исаева, Дмитрия Донского, Кремлёвской и Казакова, а также на улице Зайцева — от улицы Исаева до Бобреневского моста», — говорится в сообщении.
Кроме того, также с 7:00 до 16:00 проезда не будет на автодороге «Егорьевск — М5 «Урал» — Старое Бобренево» на отрезке между Бобреневским мостом и Новорязанским шоссе.

Автобусы будут следовать по изменённым маршрутам, водителям рекомендуется продумать пути объезда.

Забег «Пуль добра» будет проводиться на пяти дистанциях: 300 и 600 метров, а также три, десять и 21,1 км. Три дистанции расположены в исторической части города.

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#коломна
#забег
#ограничение движения
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Жена охладела из-за протеза пениса: смертельно больной мужчина попросил совета у секс-коуча
13 сентября 2024, 09:51

Фото: iStock/Tzido

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет смертельно больному мужчине с протезом пениса, который пожаловался на полное безразличие жены к сексу. Его письмо и ответ от коуча опубликовало американское издание Slate.
По словам мужчины, он считает себя некрасивым из-за лишнего веса, в то время как его жена в форме и хороша собой. Однако проблемы в постели были у них и раньше.
«После того как у нас родился ребенок, ее стремление к сексу уменьшилось еще сильнее. После того как она отказалась от алкоголя, оно снова уменьшилось. После того как у меня нашли неизлечимый рак, все заглохло», — сокрушается он.
Автор письма не уточнил какой конкретно у него диагноз, но добавил, что врачи поставили ему протез пениса, которым он так и воспользовался наедине с женой.
«Мой вопрос: стоит ли искать проститутку и рисковать тем немногим, что у меня есть в этой жалкой жизни, или лучше просто мастурбировать два-три раза в день? Отсутствие сексуального интереса со стороны моей жены часто ощущается хуже, чем лечение рака», — спросил он.
Секс-коуч посочувствовал мужчине, но призвал не изменять жене втайне, а посоветоваться с ней напрямую.
«Скажите жене, что подумываете нанять секс-работницу. Посмотрите, какую реакцию это вызовет. Может быть, она замкнется, может быть, рассердится, а может, спокойно обсудит это с вами или сразу же даст свое благословение», — предложил Юзвяк.
Коуч пояснил, что если мужчина решит нанимать проститутку тайно, то для жены это станет шоком, когда правда всплывет. Особенно, если учесть состояние секса в их отношениях.

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В ВТБ рассказали о мошеннических схемах с удаленным доступом
ВТБ: мошенники с июля по август использовали три схемы с удаленным доступом
13 сентября 2024, 09:44

Фото: iStock/artoleshko

С июля по август 2024 года мошенники активно применяли три схемы с удалённым доступом, используя программы, замаскированные под приложения компаний или государственные порталы, а также фишинговые ссылки, сообщили в пресс-службе ВТБ, пишет РИА Новости.
По информации пресс-службы ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса и старший вице-президент банка Никита Чугунов сообщил, что помимо методов социальной инженерии мошенники активно используют программы удаленного доступа для кражи личных данных и средств клиентов.

Он отметил, что злоумышленники под различными предлогами просят установить фейковое приложение на смартфон или перейти по фишинговой ссылке, после чего с помощью этих программ похищают деньги или оформляют кредиты.

В сентябре эти схемы также фиксируются, на них за последние два месяца пришлось 30-40% всех мошеннических атак с использованием программ удаленного доступа.

Злоумышленники используют программное обеспечение, позволяющее им удаленно управлять смартфоном жертвы, в том числе и доступом к онлайн-банку. Одним из распространенных мошеннических методов являются звонки от имени сотрудников портала «Госуслуги», во время которых они убеждают абонента обновить свои персональные данные. Для этого они предлагают установить «специальную программу» на личный смартфон, что дает им возможность получить доступ к личному кабинету портала или банковским приложениям жертвы.

Помимо этого, аферисты звонят от компании «Мосэнерго» и уверяют, что для замены счетчиков необходимо установить приложение на телефон. Кроме того, мошенники могут предложить оформить заявку с их помощью, потребовав код из сообщения.

В другой распространенной схеме мошенничества подставные покупатели с «Авито» звонят продавцам через WhatsApp и просят включить видео, чтобы якобы посмотреть товар. Во время разговора они отправляют фишинговую ссылку и под различными предлогами убеждают жертву нажать на нее. После этого экран смартфона блокируется, но мошенники продолжают видеть его демонстрацию, что позволяет им получить доступ к SMS-коду, который приходит для входа в личный кабинет «Госуслуг» или банковского приложения.

Отмечается, что эффективными инструментами для защиты от таких сценариев может стать установка антивирусной защиты на телефон, а также подключение определителя номера и проверка незнакомых и подозрительных ссылок на безопасность.

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#мошенники
#безопасность
#госуслуги
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#онлайн
#жертвы
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В Подмосковье наградили более 90 специалистов лесного хозяйства
13 сентября 2024, 09:32

Фото: пресс-служба Комлехоза МО

Награждение лучших специалистов лесного хозяйства Московской области состоялось в регионе, мероприятие провели в преддверии Дня работников леса, награды получили 96 человек, сообщает пресс-служба подмосковного Комлесхоза.
«Мы многого достигли и движемся вперёд: внедряем новые технологии в лесном хозяйстве, используем искусственный интеллект и ведём плодотворную и слаженную работу во благо наших подмосковных лесов. Сегодня мы чествуем лучших из лучших», — сказал председатель Комлесхоза области Евгений Агулов.
В ходе мероприятия 96 сотрудников областного Комитета лесного хозяйства, Центрлесхоза и Мособллеса получили награды от Московской области, ЦФО, Федерального агентства лесного хозяйства, профсоюза и пр.

День работников лесного хозяйства отмечается в третье воскресенье сентября в текущем году праздник приходится на 15 число.

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#московская область
#подмосковье
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Путин и патриарх Кирилл посетили Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру
13 сентября 2024, 07:17

Фото: istock/Igor Zubkov

Президент России Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру в Санкт-Петербурге. Об этом проинформировало РИА Новости.
Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра это старейший монастырь города Санкт-Петербурга. В программу Владимира Путина включен осмотр церкви.

Мощи святого благоверного князя Александра Невского были перенесены в город Санкт-Петербург 300 лет назад из Владимира. Основные торжества юбилея были запланированы на 12 сентября.

AURUS российского лидера проехал через Консисторские ворота Александро-Невской лавры, после чего остановился у крыльца Благовещенского храма, там его ждал патриарх Кирилл. Президент России Владимир Путин и патриарх трижды расцеловали друг друга в щеки по православной традиции, обменялись репликами, а после этого прошли в храм.

Российский лидер в церкви поклонился мощам благоверного князя Александра Невского. После этого он продолжил общениее с патриархом Кириллом в неформальной обстановке.

В пятницу, 13 сентября 2024 года, православные верующие вспоминают священномученика Киприана Карфагенского. В народе со временем эту дату стали называть Куприянов день. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#патриарх кирилл
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#петербург
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Названы профессии с максимальным ростом зарплат в России
РБК: больше всего заплаты в первом полугодии 2024 выросли у водителя и промоутера
13 сентября 2024, 06:47

Фото: istock/Oleg Elkov

По данным исследования hh.ru, проведенного в первой половине 2024 года, профессии водителя, промоутера и специалиста технической поддержки стали лидерами по росту зарплат в России.
Как сообщает РБК, заработная плата водителей увеличилась на 64% и составила 125,4 тысячи рублей по сравнению с 76,4 тысячи в аналогичном периоде прошлого года. Зарплаты промоутеров выросли на 63% — с 35,6 тысячи до 58,2 тысячи рублей.

Руководители отделов аналитики также ощутили значительный рост доходов — в среднем на 46%, с 110,1 тысячи до 160,5 тысячи рублей. Среди других профессий, где зафиксирован существенный рост, отмечаются аудиторы, разнорабочие, менеджеры по компенсациям и льготам, электромонтажники и представители рабочих специальностей, такие как бетонщики и сотрудники складов.

По данным ВНИИ труда Минтруда, этот тренд сохранится на ближайшие пять лет. Рост спроса на высококвалифицированных рабочих и инженерные кадры наблюдается в большинстве отраслей, включая транспортно-логистический сектор, где медианная зарплата в первой половине 2024 года достигла 139 тысяч рублей.

Ранее россиянам с зарплатой от 75 тысяч рублей предложили воспользоваться сельской ипотекой под 3% годовых, как заявил глава направления анализа банковской деятельности университета «Синергия» Антон Рогачевский.

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#зарплата
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#зарплаты
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Россиянам разъяснили действие нового закона об освоении земельных участков
Глава Росреестра Скуфский объяснил россиянам работу нового закона
13 сентября 2024, 05:42

Фото: istock/VvoeVale

На встрече с главой российского правительства Михаилом Мишустиным, Олег Скуфинский, руководитель Росреестра, разъяснил детали нового закона, который предоставляет россиянам три года на освоение неподготовленных дачных участков. Это решение направлено на облегчение бремени владельцев земель, недавно ставших их обладателями в результате покупки или наследства.
По словам Скуфинского, если в течение указанных трех лет участок не будет подготовлен к использованию, контрольные органы смогут зафиксировать факт неиспользования земли. Об этом сообщает КП. Закон стал необходимым из-за того, что многие вновь приобретенные участки часто представляют собой заросшие или заболоченные территории, требующие значительных усилий для подготовки.

«Владельцы участков нуждаются в дополнительном времени для планирования и организации подключения необходимых коммуникаций», — отметил Скуфинский.
Глава Росреестра уточнил, что по истечении трехлетнего срока начнут действовать ранее установленные законодательные сроки для освоения участков. В случае неиспользования земли в течение данного периода, владельцы не будут подвергаться штрафам сразу. Они получат предупреждение и полгода на устранение нарушений.

Если нарушения не будут устранены, Росреестр направит уведомление в уполномоченные органы, что может привести к судебному разбирательству и возможному изъятию участка.

В августе текущего года президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет правительство полномочиями устанавливать признаки неиспользования земельных участков в городских и садовых зонах. Новый срок освоения участков составляет три года, что подчеркивает необходимость улучшения использования земельного фонда страны.

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В России призвали давать высшее образование только детям с «природным даром»
Богомаз: детям нужно получать рабочие специальности, если нет природного дара
13 сентября 2024, 04:59

Фото: istock/SeventyFour

Губернатор Брянской области Александр Богомаз предложил реформу системы образования в России, призвав предоставлять высшее образование только детям с «природным даром». Остальных, по его мнению, следует обучать рабочим специальностям.
По словам губернатора, для успешного обучения и трудовой деятельности необходимо иметь природные способности, однако не каждому дано стать выдающимся ученым или специалистом. Об этом Богомаз заявил в интервью ИА «Регнум».

«Природный дар у детей нужно развивать. Если его нет, нужно давать ребятам рабочие специальности, а не виртуальное высшее образование, которое не тянет даже на уровень десятого класса», — подчеркнул Богомаз.
Он также высказался о необходимости изменения политики в сфере высшего образования для решения проблемы мигрантов. По его мнению, мигранты нужны, но необходимо навести порядок в этой сфере, чтобы избежать заморозки экономики. В качестве альтернативного решения губернатор предложил сократить набор в российские вузы вдвое или оставить только бюджетные места.

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