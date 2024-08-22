Путин поздравил военкора Поддубного с днем рождения

Фото: сайт Кремля
С днем рождения военкора Евгения Поддубного поздравил президент России Владимир Путин, сообщили в Кремле. Отмечено, что поздравление было по телефону. Поддубный проходит лечение после атаки дроном со стороны боевиков ВСУ в Курской области.
«Путин позвонил Поддубному, поздравил его с днем рождения, пожелал ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе», — прокомментировали в Кремле.
Поддубного ранили 7 августа при исполнении им обязанностей. Журналиста отправили в больницу в Курске, а затем перевели в Москву.
Перед этим в сети стали появляться сообщения о гибели Поддубного, а за несколько часов до этих сообщений военкор опубликовал информацию, что укронацисты мешают гражданским эвакуироваться, поэтому уничтожают заправки.
Читайте также:
На границе России появится бронетанковая бригада НАТО
В Молдавии подтвердили запрет участия «Победы» в выборах президента
Захарова отреагировала на сообщения об обысках в домах американцев
Никита Кротов