«Отчаянно хотел жить»: Поддубный дал первое интервью после ранения

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Военкор Евгений Поддубный дал первое интервью после ранения во время атаки со стороны боевиков ВСУ. Оно опубликовано в Telegram-канале журналиста «России 1» Евгения Попова.
«Помню, что в машине был огонь. Помню, что по машине стреляли. Помню, что отчаянно хотел жить», — сказал Поддубный.В среду, 7 августа, в сети стала появляться информация о возможной гибели Поддубного, однако позже выяснилось, что журналист отделался сильными ожогами. Его отправили в Курскую областную больницу. Затем были данные о стабильно тяжелом состоянии Поддубного, которого перевели в НИИ имени Склифосовского в Москве.
За несколько часов до сообщений о гибели военкора, он писал, что украинские боевики препятствуют эвакуации мирных граждан, атакуя заправки.
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Никита Кротов