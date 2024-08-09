Россиянин Рыльский рассказал о спасении раненого военкора ВГТРК Поддубного

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Николай Рыльский рассказал, как увидел раненого военкора ВГТРК Евгения Поддубного и увез его с места атаки украинского дрона под Суджей. Историю публикует RT.
«Пытался заехать в Суджу. На спуске с горки уже были первые сгоревшие машины. По мне отработал какой-то беспилотник. Увидел тень и боковым зрением взрыв на обочине. Развернулся, поехал назад. Увидел сгоревшую машину Евгения. С ним рядом был человек, который оказывал помощь. Евгений стоял на ногах, повторял, что ничего не помнит. Этот человек отказался ехать, а Евгения я посадил в свою машину», — рассказал Николай в интервью RT.
По его словам, он уже только в дороге узнал, что спас военкора. Рыльский также рассказал, что окровавленный Поддубный все время был в сознании. Его одежда была разорвана, а с обгоревшей спины слезала кожа.
Спаситель уточнил, что сначала хотел отвезти военкора в больницу в селе Большое Солдатское, однако до больницы дозвониться не смог, тогда он передал раненого волонтерам на Льговском кольце.
Сам Николай живёт в Москве. В Суджу он приехал, чтобы забрать родителей, которые не выходят на связь с шестого августа.
Ранее в сети появилось видео, как окровавленный военкор ВГТРК Евгений Поддубный после атаки украинского дрона в Курской области вышел на дорогу в поисках помощи.
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