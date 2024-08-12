Обнаруживший на дороге Поддубного мужчина рассказал о его состоянии после ранения

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Обнаруживший корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, раненного в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, мужчина раскрыл подробности инцидента. Об этом пишет KP.RU.
Россиянин по имени Сергей решил поехать в Суджу за родственниками 7 августа около восьми часов вечера. Подъезжая к Суджанскому округу, он увидел за лесополосой горящий автомобиль.
Позже на шоссе появилась машина россиянина Николая Рыльского. Увидев машину Сергея, последний спросил, не нужна ли ему помощь. Пострадавшего корреспондента посадили в машину Рыльского.
Рыльский рассказал о спасении Поддубного. По его словам, он посадил корреспондента в свою машину и отвез в больницу. Чтобы Поддубный не потерял сознание, мужчина разговаривал с ним и заставлял петь.
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«Я его спросил, есть ли у него аптечка. Он сказал, нет. Тогда я достал свою. Начал перебинтовывать голову. Спросил, надо ли обезболить, у меня было обезболивающее. Он отказался. Все говорил, отвези в больницу», – рассказал Сергей.
Позже на шоссе появилась машина россиянина Николая Рыльского. Увидев машину Сергея, последний спросил, не нужна ли ему помощь. Пострадавшего корреспондента посадили в машину Рыльского.
Рыльский рассказал о спасении Поддубного. По его словам, он посадил корреспондента в свою машину и отвез в больницу. Чтобы Поддубный не потерял сознание, мужчина разговаривал с ним и заставлял петь.
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Александр Климов