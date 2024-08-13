Россия сделает все: стало известно о судьбе попавших в плен ВСУ чеченцев

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Россия готова предпринять все необходимые меры для возвращения своих военнослужащих, включая чеченцев, которые были захвачены в плен во время боевых действий в Курской области. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в интервью изданию «Лента.ру».
Колесник прокомментировал недавние высказывания командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, который выразил беспокойство по поводу пленения чеченцев. По мнению Колесника, слова Алаудинова были сказаны в эмоциональном порыве. Депутат также выразил уверенность в том, что все захваченные бойцы будут обменяны.
Апти Алаудинов сообщил, что пятеро военнослужащих из его подразделения «Ахмат-Чечня» оказались в украинском плену в ходе сражений в Курской области. Он подчеркнул, что его бойцы из спецназа «Ахмат» не были захвачены, и массовой сдачи в плен не произошло.
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«При всем моем уважении к командиру, я уверен, что всех наших бойцов, попавших в плен, обменяют. Будь то русские или чеченцы — не имеет значения. Мы будем разбираться, как каждый из них оказался в плену, ведь обстоятельства могут быть разные: кто-то мог быть ранен, кто-то без сознания. Эмоциональные высказывания в данной ситуации понятны», — добавил Колесник.
Апти Алаудинов сообщил, что пятеро военнослужащих из его подразделения «Ахмат-Чечня» оказались в украинском плену в ходе сражений в Курской области. Он подчеркнул, что его бойцы из спецназа «Ахмат» не были захвачены, и массовой сдачи в плен не произошло.
«Чеченец, попавший в плен, уже не является кадыровцем. Для чеченца нет ничего позорнее, чем оказаться в плену. Ни один мой боец в плен не попадал», — заявил командир.
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Елена Перлова