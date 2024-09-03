В Анапе кавказцы напали на русских ребят из-за отказа девушки познакомиться

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko
Вечером на набережной Анапы произошел инцидент, в результате которого группа кавказцев жестоко избила двоих русских парней. Причиной нападения стал отказ девушки из компании молодых людей познакомиться с ними. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.
Отмечается, что она находилась в компании своего молодого человека и друга. По информации местных СМИ, нападавшие, работающие охранниками в одном из кафе, не смогли принять отказ и начали избивать защитников девушки.
Пострадавшие были доставлены в больницу с множественными травмами и ушибами. В настоящее время правоохранительные органы ищут нападавших, которые пока не задержаны.
Ранее сообщалось, что 29-летний житель Донского Тульской области будет судим по обвинению в изнасиловании и похищении своей 18-летней бывшей жены. Он изнасиловал её в машине, после чего удерживал в двух квартирах.
До этого в фирменном поезде «Таврия» нетрезвый мужчина избил пожилую женщину-инвалида. Кроме того, он называл жителей Крыма «хохлами» и угрожал отобрать у них бизнес.
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Пострадавшие были доставлены в больницу с множественными травмами и ушибами. В настоящее время правоохранительные органы ищут нападавших, которые пока не задержаны.
Ранее сообщалось, что 29-летний житель Донского Тульской области будет судим по обвинению в изнасиловании и похищении своей 18-летней бывшей жены. Он изнасиловал её в машине, после чего удерживал в двух квартирах.
До этого в фирменном поезде «Таврия» нетрезвый мужчина избил пожилую женщину-инвалида. Кроме того, он называл жителей Крыма «хохлами» и угрожал отобрать у них бизнес.
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Дарья Осипова