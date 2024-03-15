Военкор Стешин рассказал, как изменился Крым за десять лет в составе России

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Военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин поделился своими наблюдениями о том, как изменился Крым за последние 10 лет, пишет «КП»
Журналист встретился с чиновниками, предпринимателями и местными жителями, собрал их мнения и зафиксировал в своем труде, показав, как изменился Крым за последние 10 лет, будучи в составе России.
По мнению военкора, одним из ключевых изменений, которое сразу приковывает внимание, являются отремонтированные дороги по всему полуострову. Также отмечается обновление в сфере гостиничного бизнеса: устаревшие маленькие отели уступили место современным гостиничным комплексам.
Стешин пишет, что в городах полуострова теперь есть все необходимое — от кофеен до пунктов выдачи заказов, в Крыму стали развивать садоводчество, опираясь на опыт, применяемый в Краснодарском крае.
Возведение двух газовых теплоэлектростанций под Севастополем и Симферополем за последние годы поспособствовало увеличению потребления энергии на полуострове в три раза.
Согласно его данным, в Севастополе было приведено в порядок и восстановлено 60 скверов и общественных пространств, возведены новые котельные, обновлены очистные сооружения.
Ранее военный аналитик Василий Дандыкин высказал предположение, что в 2024 году Вооруженные Силы Украины будут предпринимать попытки вернуть Крым и сосредоточат свои удары на полуострове.
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«Сегодня от владычества Незалежной на полуострове не осталось даже запаха, а найденная в горах облупленная придорожная табличка-знак «Місце зупинки» (место остановки) рождает целую гамму различных чувств», — написал Стешин в своем исследовании про Крым.
Стешин пишет, что в городах полуострова теперь есть все необходимое — от кофеен до пунктов выдачи заказов, в Крыму стали развивать садоводчество, опираясь на опыт, применяемый в Краснодарском крае.
Возведение двух газовых теплоэлектростанций под Севастополем и Симферополем за последние годы поспособствовало увеличению потребления энергии на полуострове в три раза.
Согласно его данным, в Севастополе было приведено в порядок и восстановлено 60 скверов и общественных пространств, возведены новые котельные, обновлены очистные сооружения.
«За последние годы население города увеличилось с 300 тысяч до 557 тысяч человек», — военкор приводит слова заместителя губернатора Севастополя Евгения Горлова.
Ранее военный аналитик Василий Дандыкин высказал предположение, что в 2024 году Вооруженные Силы Украины будут предпринимать попытки вернуть Крым и сосредоточат свои удары на полуострове.
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Мария Федоровцева