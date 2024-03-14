Военкор заявил, что ВС России перерезали «дорогу жизни» ВСУ в зоне СВО

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По словам военного корреспондента Юрия Котенка, российские военные продвигаются в районе Белогоровки в Луганской Народной Республике.
Он отметил, что в результате этой операции российской армии удалось перекрыть «дорогу жизни» украинских военных.
Котенок также сообщил, что российские военные активно используют FPV-дроны в этом районе, что негативно сказывается на боевом духе украинских войск и приводит к потерям среди них. Он не исключил, что в ближайшее время украинские военные могут быть вынуждены отступить к позициям на западе от этого населенного пункта.
Ранее военный эксперт и офицер запаса Александр Матюшин сообщил о активных наступательных действиях российских военных на Донецком и Артемовском направлениях. Он отметил, что на Донецком направлении продолжается наступление к Георгиевке, несмотря на применение противника большого количества дронов-камикадзе.
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Котенок также сообщил, что российские военные активно используют FPV-дроны в этом районе, что негативно сказывается на боевом духе украинских войск и приводит к потерям среди них. Он не исключил, что в ближайшее время украинские военные могут быть вынуждены отступить к позициям на западе от этого населенного пункта.
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Артем Кузьмин