Военкор Котенок: Исход битвы за Авдеевку решил уснувший пулемётчик ВСУ

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Российские войска прорвали обороны ВСУ под Авдеевкой из-за спящего украинского пулемётчика. Об этом рассказал военный корреспондент Юрий Котенок.
Не выдержавшие огневого натиска подразделения ВСУ, подвергавшиеся обстрелу с позиций, которые ещё недавно укрепляли для себя, вынуждены были отступить, после чего посыпалась вся оборона. Собеседник военкора считает, что этот эпизод во многом предопределил успех штурма Авдеевки.
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