Чешский военкор рассказал об огромной проблеме украинской армии

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Корреспондент чешского издания Seznam zprávy Ян Новак раскрыл, с какой проблемой столкнулись ВСУ.
Он побывал под Авдеевкой и рассказал, что украинским военным не хватает артиллерийских боеприпасов, что стало для них огромной проблемой.
Кроме того, бойцы украинской армии обеспокоены техническими возможностями российских беспилотников. Они боятся, что при их модернизации появится функция тепловидения, что сильно усложнит действия ВСУ в ночное время.
Также Новак заявил о нехватке людей в рядах ВСУ, а также быстром обучении российских военных. По его словам, бойцы ВС РФ быстро учатся на своих ошибках и постоянно повышают свою боевую подготовку.
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Кроме того, бойцы украинской армии обеспокоены техническими возможностями российских беспилотников. Они боятся, что при их модернизации появится функция тепловидения, что сильно усложнит действия ВСУ в ночное время.
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Анастасия Чинкова