Военкора возмутил мягкий приговор задержанному по делу о теракте в «Крокусе»

Церемония открытия мемориала жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Назрановский районный суд Ингушетии вынес приговор одному из фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле», Мансуру Точиеву.



Вердикт возмутил военкора «Комсомольской правды» Александра Коца. В своем Telegram-канале журналист отметил, что суд признал Точиева виновным в незаконном хранении взрывного устройства и приговорил его к трем годам лишения свободы и штрафу в 20 тысяч рублей.

Он подчеркнул, что при задержании у фигуранта нашли гранату, оружие и боеприпасы.

Коц недоволен, потому что минимальный срок наказания по этой статье составляет шесть лет лишения свободы. Прокуратура, по его словам, также возмутилась и обжаловала приговор, в результате чего Верховный суд Ингушетии добавил к сроку еще два месяца. Коц иронично заметил, что надеется на логичное объяснение такого решения суда.

Никита Кротов

