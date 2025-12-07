Военкора возмутил мягкий приговор задержанному по делу о теракте в «Крокусе»

07 декабря 2025, 21:53

Военкора Коца возмутил мягкий приговор Точиеву по делу о теракте в «Крокусе»

Церемония открытия мемориала жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Назрановский районный суд Ингушетии вынес приговор одному из фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле», Мансуру Точиеву.