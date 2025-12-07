Достижения.рф

Акула чуть не откусила пальцы россиянке на Мальдивах

Фото: istockphoto/Nautilus Creative

На Мальдивах произошел инцидент с россиянкой, когда акула-нянька попыталась укусить её за пальцы.



Группу девушек привезли на океан, чтобы поплавать и сделать контент с местными морскими обитателями — акулами. Организаторы уверяли, что эти хищные рыбы абсолютно безопасны, если соблюдать правила поведения.

Однако одна из участниц, растопырив пальцы во время заплыва, нарушила предостережения и получила «кусь».

К счастью, девушка отделалась лишь царапинами. Выходя из воды с окровавленной рукой, она отметила, что ей совсем не больно, и в своей соцсети призвала подписчиков попробовать этот аттракцион. Стоит отметить, что об аналогичном инциденте месяц назад сообщал телеграм-канал SHOT.

27 ноября стало известно, что один человек погиб и один пострадал после нападения акулы в Австралии.

Никита Кротов

