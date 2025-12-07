Выяснились детали о смерти россиянки в клинике пластической хирургии в Москве
Стали известны новые детали трагической гибели 43-летней жительницы Москвы, которая проходила операцию в частной клинике пластической хирургии.
По предварительным данным, ее смерть не связывают непосредственно с самой процедурой.
Как сообщает «МК», операция была нужна женщине из-за особенностей ее здоровья и стоила более миллиона рублей. Ранее она уже обращалась в эту клинику.
Операция состоялась в субботу, а утром 7 декабря, после завтрака, пациентка почувствовала себя плохо. Предположительно, у нее произошла закупорка легочных артерий тромбом, что стало причиной остановки сердца.
У женщины остались двое детей.
