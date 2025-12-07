Достижения.рф

Выяснились детали о смерти россиянки в клинике пластической хирургии в Москве

«МК»: смерть женщины в клинике пластики может быть не связана с операцией
Фото: istockphoto/zamrznutitonovi

Стали известны новые детали трагической гибели 43-летней жительницы Москвы, которая проходила операцию в частной клинике пластической хирургии.



По предварительным данным, ее смерть не связывают непосредственно с самой процедурой.

Как сообщает «МК», операция была нужна женщине из-за особенностей ее здоровья и стоила более миллиона рублей. Ранее она уже обращалась в эту клинику.

Операция состоялась в субботу, а утром 7 декабря, после завтрака, пациентка почувствовала себя плохо. Предположительно, у нее произошла закупорка легочных артерий тромбом, что стало причиной остановки сердца.

У женщины остались двое детей.

Никита Кротов

