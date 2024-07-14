«Военная хроника» указала на пять странностей покушения на Трампа

Фото: РИА Новости/Кейтлин Оукс
Журналисты «Военной хроники» перечислили пять странностей в ситуации с покушением на американского экс-лидера Дональда Трампа, указывающих на его возможную инсценировку. Об этом сообщает «Царьград».
Первым странным моментом является то, что потенциальные места для снайперской стрельбы перед прибытием политика не были проверены. Вторая странность, по мнению журналистов, заключается в том, что правоохранительные органы проигнорировали сообщения очевидцев о появлении вооруженного человека на крыше перед выступлением Трампа.
Третьей странностью назван сам факт того, что покушение было неудачным. Четвертый факт — стрелок использовал только пять патронов, то есть около трети или четверти своего магазина. Согласно мнению журналистов, Крукс либо боялся, либо не успел их использовать.
Заключительной странностью названо поведение охраны республиканца, которая якобы начала реагировать на стрельбу «только после того, как Трамп получил ранение».
Напомним, покушение на Дональда Трампа состоялось в субботу вечером, 13 июля. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика. Одна из пуль попала в ухо Трампа. Стрелка ликвидировали. 22 июля состоятся слушания по данному делу.
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Третьей странностью назван сам факт того, что покушение было неудачным. Четвертый факт — стрелок использовал только пять патронов, то есть около трети или четверти своего магазина. Согласно мнению журналистов, Крукс либо боялся, либо не успел их использовать.
Заключительной странностью названо поведение охраны республиканца, которая якобы начала реагировать на стрельбу «только после того, как Трамп получил ранение».
Напомним, покушение на Дональда Трампа состоялось в субботу вечером, 13 июля. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика. Одна из пуль попала в ухо Трампа. Стрелка ликвидировали. 22 июля состоятся слушания по данному делу.
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Екатерина Коршунова