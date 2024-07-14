Демократы передумали снимать Байдена с выборов после покушения на Трампа

Совместное патрулирование российских и китайских ВМС не связано с текущей мировой обстановкой и не направлено против третьих сторон. Такое заявление сделали в Минобороны КНР. Там подчеркнули, что некоторое время назад ВМС РФ и КНР вместе патрулировали воды на севере и западе Тихого океана.