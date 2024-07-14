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Демократы передумали снимать Байдена с выборов после покушения на Трампа

NBC News: Байдена перестали пытаться снять с выборов после покушения на Трампа
14 июля 2024, 14:12
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

В Демократической партии США приостановили попытки снять действующего американского лидера Джо Байдена с предвыборной гонки на фоне покушения на его главного соперника Дональда Трампа. Об этом информирует телеканал NBC.


Согласно информации источника, после покушения на Трампа стало очень тяжело вести публичные дискуссии о замене Байдена. Собеседник телеканала рассказал, что покушение на Трампа буквально «затмило солнце».

Напомним, покушение на Дональда Трампа состоялось в субботу вечером, 13 июля. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика. Одна из пуль попала в ухо Трампа. Стрелка ликвидировали. 22 июля состоятся слушания по данному делу.

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Раскрыта личность стрелка, покушавшегося на Трампа
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Володин предположил, что покушение на Трампа может быть связано с ЛГБТ*
14 июля 2024, 14:09

Фото: сайт Госдумы РФ

Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа может быть связано с ЛГБТ*. Такое предположение сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.
В публикации отмечено, что речь идет о серьезном расколе внутри американского общества. Так, Белый дом, по словам Володина, сталкивал своих граждан по различным принципам и убеждениям: расовым, религиозным, политическим.

«Насаждал консервативной части населения пропаганду ЛГБТ, навязывал однополые браки, разрушал традиционные ценности. Разжигал ненависть и рознь», — говорится в публикации.

Володин резюмировал, что противостояние среди политиков, бизнесменов и простых людей в США «достигло небывалых масштабов».

Покушение на Трампа произошло в Пенсильвании, 13 июля во время его речи перед избирателями.

*Организация внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов и запрещена в РФ

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#дональд трамп
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#госдума
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В Кремле раскрыли планы Путина по звонку Трампу
Песков: президент Путин не планирует звонить Трампу
14 июля 2024, 13:48

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин не планирует звонить кандидату в президенты США Дональду Трампу. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Насколько я знаю, нет, таких планов нет», — сообщил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Песков заявлял, что итоги натовского саммита в США являются угрожающими для России, поскольку альянс прямо позиционирует себя врагом для российской стороны.

Покушение на Трампа произошло в субботу, 13 июля, во время предвыборной речи политика раздалась стрельба, после чего тот взялся за ухо. Личность стрелка установили и ликвидировали американские спецслужбы.

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#покушение
#дональд трамп
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#новости
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В США раскрыли, что произойдет после покушения на Трампа
Офицер Дэвис: покушение на Трампа ознаменовало начало опасного периода
14 июля 2024, 12:41

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис написал в социальной сети Х, что покушение на бывшего американского президента Дональда Трампа говорит о начале крайне опасного периода как в стране, так и за ее пределами.
Бывший офицер призвал общество стремиться к миру и уменьшить политическую ненависть. По его словам, если Штаты продолжат идти по этому пути и демонизировать неугодных людей, то это приведет к тяжелым и непоправимым последствиям.

Напомним, покушение на Дональда Трампа состоялось в субботу вечером, 13 июля. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика. Одна из пуль попала в ухо Трампа. Стрелка ликвидировали. 22 июля состоятся слушания по данному делу.

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#дональд трамп
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Маск оценил покушение на Трампа
Бизнесмен Илон Маск призвал главу Секретной службы США подать в отставку
14 июля 2024, 12:35

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Уйти в отставку главу Секретной службы США призвал американский бизнесмен Илон Маск, о чем написал в социальных сетях. Так предприниматель оценил покушение на бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа.
«Глава Секретной службы и начальник этого подразделения (которое отвечало за охрану митинга — прим. ред.) должны уйти в отставку», — сказано в публикации.

Во время предвыборной речи Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, в результате которой кандидат в президенты схватился за окровавленное ухо. Полиция и охранники тут же прикрыли политика.

В китайском МИДе Трампу передали сочувствие от председателя КНР Си Цзиньпина. Действующий президент США Джо Байден, по его словам, молится за Трампа. Ведется расследование инцидента.

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#дональд трамп
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#новости
#илон маск
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Си Цзиньпин посочувствовал пострадавшему при покушении Трампу
14 июля 2024, 11:52

Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов

Глава КНР Си Цзиньпин посочувствовал бывшему хозяину Белого дома Дональду Трампу после покушения на последнего во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания. Слова китайского лидера передали из МИДа. Отмечается, что Пекин обеспокоен покушением на американского политика.
«Председатель КНР Си Цзиньпин выразил сочувствие бывшему президенту Трампу», — сказано в сообщении внешнеполитического ведомства Китая.

Покушение на Трампа случилось в минувшую субботу, 13 июля, когда во время его речи перед избирателями прозвучал выстрел, и Трамп взялся за правое ухо. Охранники и полицейские немедленно прикрыли экс-президента США, уведя его с трибуны.

Позже выяснилось, что стрелял некий 20-летний Томас Мэтью Крукс, уже ликвидированный американскими спецслужбами. Сейчас жизни Трампа ничего не угрожает, идет расследование. Известно, что в результате инцидента один человек погиб, двое серьезно ранены.

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#китай
#дональд трамп
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#си цзиньпин
#новости
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Минобороны КНР прокомментировало совместное с РФ патрулирование ВМС
Минобороны КНР: совместный с РФ патруль не направлен против третьих сторон
14 июля 2024, 11:51

Фото: istockphoto/Igor Ilnitckii

Совместное патрулирование российских и китайских ВМС не связано с текущей мировой обстановкой и не направлено против третьих сторон. Такое заявление сделали в Минобороны КНР. Там подчеркнули, что некоторое время назад ВМС РФ и КНР вместе патрулировали воды на севере и западе Тихого океана.
«Это действие не направлено против третьих сторон и не связано с нынешней международной и региональной обстановкой», — прокомментировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что китайская сторона готова дать симметричный ответ на санкции, которые ввела американская администрация. Речь шла об ограничениях по выдаче виз некоторым чиновникам КНР. В МИД страны отмечали, что действия со стороны США — это серьезное нарушение международного права.

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#россия
#китай
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Над городом подозреваемого в покушении на Трампа закрыли небо
14 июля 2024, 11:47

Фото: iStock/Vitalii Puzankov

Небо над родным городом стрелка, которого подозревают в покушении на бывшего американского президента Дональда Трампа, закрыли в целях безопасности, об этом сообщает The Reuters со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США.
Речь идёт о городе Бетел-Парк штата Пенсильвания.

Напомним, 3 июля Дональд Трамп выступал на предвыборном митинге в городе Батлер, когда в него произвёл выстрел снайпер, находившийся на крыше. Президента задело не сильно — он вовремя повернул голову и пуля угодила в его ухо, а вот один из сторонников Трампа, стоявший за его спиной, погиб.

Провал полиции или заказ иностранного государства: Что известно о покушении на Дональда Трампа
Провал полиции или заказ иностранного государства: Что известно о покушении на Дональда Трампа

Правоохранители заявили, что им удалось установить личность стрелка — им оказался 20-летний белый мужчина по имени Томас Мэтью Крукс. Его точные мотивы пока не установлены.

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#выстрел
#сша
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Антирекорд: США вошли в десятку стран с самой дорогой питьевой водой
14 июля 2024, 11:36

Фото: iStock/Detry26

Соединённые Штаты Америки вошли в первую десятку стран с самой дорогой питьевой водой, подобную статистику приводит РИА Новости.
Так, в Штатах за 1,5 литра питьевой воды придется заплатит 2,19 доллара — столь высокая стоимость определила страну сразу на восьмое место в рейтинге. Но это все равно почти втрое ниже, чем у мирового «антилидера» — такой же объем в Монако обойдется уже в 5,8 доллара. Кроме этих двух государств в десятке присутствуют только африканские страны — Антигуа, Барбуда, ЦАР, Барбадос, Багамы, Коста-Рика, Гренада и Эритрея.

США стали единственной в этой десятке страной, чья экономика считается одной из крупнейших в мире.

Отмечается, что РФ в этом рейтинге располагается на 155 месте.

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#сша
#рейтинг
#цены
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«Зашел далеко»: Запад жестко отказал Зеленскому в ударах вглубь территории РФ
На Западе отказались снять ограничения на удары по территориям РФ
14 июля 2024, 11:32

Фото: РИА Новости/Стрингер

НАТО и Европа отказали главе киевского режима Владимиру Зеленскому в удовлетворении его требований по ракетному вооружению. Об этом пишет РИА Новости. Уточняется, что инструкторы Запада пока не едут на Украину, поскольку президент Франции Эммануэль Макрон имеет препятствия как у себя в стране, так и в альянсе.
Литовский лидер Гитанас Науседа думает, что его французский коллега ослаблен из-за недавней предвыборной парламентской гонки, что угрожает всему плану, который Науседа одобрил.

«Мы не видим, чтобы Макрон предпринимал дальнейшие шаги для решения проблемы», — сказал Науседа на натовском саммите в Вашингтоне.

Сам Макрон говорил с осторожностью: киевский режим поддержат, но о прямом участии блока НАТО в противостоянии речи нет. Главе Франции теперь предстоит работа с премьером, не входящим в его коалицию. Кроме того, в альянсе с Макроном согласны далеко не все.

Что касается Великобритании, тут все неоднозначно. С одной стороны, новоиспеченный премьер Кир Стармер обещал поддерживать Киев. Зеленский обрадовался, прочитав про разрешение на использование ракет Storm Shadow для ударов по военным объектам на российских территориях.

С другой, в британском Минобороны отметили, что все не совсем так, а канцелярия Стармера это подтвердила. В прошлом году Лондон разрешил Украине наносить удары по целям на крымском полуострове, а также на материковой части бывших украинских территорий. В этом плане ничего не поменялось.

Военные Соединенного Королевства отрицают удары по РФ когда-либо при помощи Storm Shadow и даже не собираются этого делать, хотя вопрос обсуждается.

Таким образом Стармер попал в «неловкую» ситуацию, ведь Лондон не вправе самостоятельно решать вопрос о применении ракет. Стармер же заявил, что Украина может по своему усмотрению распоряжаться вооружениями и «зашел слишком далеко».

Президент США Джо Байден прокомментировал утверждение Киева о том, что Белый дом позволяет ВСУ пользоваться вооружениями против объектов в РФ, но не более чем на сотню километров от границы Украины.

«Если бы Зеленский мог ударить по Москве, ударить по Кремлю, был бы в этом смысл? Не было бы», — сказал Байден, добавив, что Вашингтон «каждый день определяет», куда должны ударять украинские военные.

По словам координатора в американском Совете нацбезопасности Джона Кирби, «бить куда угодно» Киеву не дадут.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц тоже отказал Зеленскому. По его словам, «никто не собирается менять существующие требования и руководящие принципы — и на то есть веские причины».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что такими ракетами уже бьют по нашим территориям, поскольку Луганская и Донецкая народные республики, Херсонская и Запорожская области являются российскими регионами. Таким образом, для Запада последним сдерживающим фактором является прямое столкновение с Москвой.

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Зеленский прокомментировал покушение на Трампа

В США рассказали о фашистской политике Зеленского на Украине
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