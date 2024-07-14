Демократы передумали снимать Байдена с выборов после покушения на Трампа

Фото: сайт Кремля
В Демократической партии США приостановили попытки снять действующего американского лидера Джо Байдена с предвыборной гонки на фоне покушения на его главного соперника Дональда Трампа. Об этом информирует телеканал NBC.
Согласно информации источника, после покушения на Трампа стало очень тяжело вести публичные дискуссии о замене Байдена. Собеседник телеканала рассказал, что покушение на Трампа буквально «затмило солнце».
Напомним, покушение на Дональда Трампа состоялось в субботу вечером, 13 июля. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика. Одна из пуль попала в ухо Трампа. Стрелка ликвидировали. 22 июля состоятся слушания по данному делу.
Читайте также:
В США раскрыли, что произойдет после покушения на Трампа
В Конгрессе США начали расследование о покушении на Трампа
Раскрыта личность стрелка, покушавшегося на Трампа
Екатерина Коршунова