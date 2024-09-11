Военная прокуратура хочет вернуть Минобороны историческую виллу Порр в Приморске

Одна из первых встреч прошла на территории Ступинской металлургической компании, где обсуждались вопросы благоустройства, здравоохранения и торговли.



В Волоколамске коллектив «Ферма М2» обсудил ремонт дорог в Осташёво и Клишино, а также ремонт многоквартирного дома в Болычево.



Зарайская команда главы встретилась с сотрудниками обувной фабрики, где планируется обустройство тротуара на Первомайской улице.



В Коломне на предприятии «АДЛ» было принято более 30 обращений.



Опыт выездных администраций на предприятиях показал свою эффективность, позволяя решать вопросы своих домов и дворов непосредственно на рабочем месте. Такая практика будет продолжена в регионе.