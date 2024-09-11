Военная прокуратура хочет вернуть Минобороны историческую виллу Порр в Приморске

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Военная прокуратура Балтийского флота подала иск о признании недействительной сделку о передаче исторической виллы Порр в собственность Калининградской области. Виллу намерены вернуть Министерству обороны РФ.
Участок в Приморске в 3,5 га, на котором расположена вилла, является региональным памятником природы и имеет статус муниципального объекта культурного наследия.
Сама вилла Антона Вильгельма Порра 1905 года постройки ранее использовалась Минобороны в качестве госпиталя Балтийского флота для больных туберкулезом. Но с 2011 года, постройка находится в заброшенном состоянии, сообщает РБК.
В 2023 году виллу передали Корпорации развития Калининградской области, которая выставила объект на торги. Здание и участок купила GS Group за 30,9 млн руб, но после расторгла сделку и а 2024 году вилла перешла в государственную собственность области.
Теперь военная прокуратура намерена вернуть объект. Иск рассмотрит Арбитражный суд Москвы.
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Сама вилла Антона Вильгельма Порра 1905 года постройки ранее использовалась Минобороны в качестве госпиталя Балтийского флота для больных туберкулезом. Но с 2011 года, постройка находится в заброшенном состоянии, сообщает РБК.
В 2023 году виллу передали Корпорации развития Калининградской области, которая выставила объект на торги. Здание и участок купила GS Group за 30,9 млн руб, но после расторгла сделку и а 2024 году вилла перешла в государственную собственность области.
Теперь военная прокуратура намерена вернуть объект. Иск рассмотрит Арбитражный суд Москвы.
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Лия Мурадьян