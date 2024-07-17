Военные из пяти стран на учениях в Казахстане пресекли создание Халифата

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Военнослужащие из Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана успешно провели операцию по ликвидации условного противника на полигоне «Оймаша» в Казахстане, сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.
За ходом операции наблюдали руководители оборонных ведомств пяти стран, участвовавших в международных учениях «Единство-2024».
Военные отработали 17 тактических эпизодов в ходе тренировочных манёвров. Их целью было обнаружение и уничтожение незаконных формирований, которые стремятся захватить территорию и создать государство Халифат.
Ранее Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о предотвращении двух терактов. Один из них был запланирован в государственном учреждении города Актау на западе республики.
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Военные отработали 17 тактических эпизодов в ходе тренировочных манёвров. Их целью было обнаружение и уничтожение незаконных формирований, которые стремятся захватить территорию и создать государство Халифат.
«Развертывание бандформирований было остановлено огнём артиллерии. Атаки роя беспилотников, выпущенных с позиций противника, военные отражали с помощью переносных зенитно-ракетных комплексов и зенитных установок, взаимодействуя со средствами радиоэлектронной борьбы», — добавили в ведомстве.
Ранее Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о предотвращении двух терактов. Один из них был запланирован в государственном учреждении города Актау на западе республики.
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Мира Полтева