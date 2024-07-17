Результат превзошел все ожидания: Американские ученые создали вакцину от ВИЧ

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Американские ученые создали вакцину, которая на 100% защищает от ВИЧ. Об этом пишет Telegram-канал NEWS.ru.
Препарат ленакапивара, который был разработан биофармацевтической компанией «Gilead Sciences», успешно прошел финальную стадию испытаний. Два раза в год его вкалывали 5300 женщинам от 16 до 25 лет. Эффективность инъекции 100%.
В конце 2024 года учёные закончат тесты на мужчинах. Для полной защиты от ВИЧ хватит двух уколов в год. Стоит такая инъекция 1 864 965 рублей.
Вирус иммунодефицита человека — ретровирус из рода лентивирусов, вызывающий медленно прогрессирующее заболевание — ВИЧ-инфекцию. Вирус поражает клетки иммунной системы. Заболеваемость вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в России в 2023 г. снизилась на 4,6% по сравнению с предыдущим годом, составив 40 человек на 100 000 населения.
ФАС приостановила закупки дженерика против ВИЧ после жалобы британского холдинга. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В конце 2024 года учёные закончат тесты на мужчинах. Для полной защиты от ВИЧ хватит двух уколов в год. Стоит такая инъекция 1 864 965 рублей.
Вирус иммунодефицита человека — ретровирус из рода лентивирусов, вызывающий медленно прогрессирующее заболевание — ВИЧ-инфекцию. Вирус поражает клетки иммунной системы. Заболеваемость вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в России в 2023 г. снизилась на 4,6% по сравнению с предыдущим годом, составив 40 человек на 100 000 населения.
ФАС приостановила закупки дженерика против ВИЧ после жалобы британского холдинга. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова