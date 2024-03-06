ВСУ совершили новую атаку на склад ГСМ в Курской области

Фото: сайт Кремля
Второй беспилотный летающий аппарат атаковал складу ГСМ в Железногорске Курской области.
Об этом 6 марта написал губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Он отметил, что обошлось без пострадавших нет, оперативные службы уже на месте.
Вскоре он написал о ракетной опасности в Суджанском районе.
Через 14 минут он объявил отбой ракетной опасности и отметил, что опасность в Железногорске сохраняется.
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Вскоре он написал о ракетной опасности в Суджанском районе.
«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг», — добавил Старовойт.
Через 14 минут он объявил отбой ракетной опасности и отметил, что опасность в Железногорске сохраняется.
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Артем Кузьмин