Военный эксперт рассказал об особенностях российских ракет Х-101

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Дозвуковые ракеты Х-101 могут быть сбиты только противоракетами с инфракрасными головками наведения, но использование тепловых ловушек почти полностью устраняет эту возможность.
Такое мнение высказал российский военный эксперт Алексей Леонков, передает РИА Новости.
По его словам, такие ракеты наводятся по инфракрасному датчику, который реагирует на тепловые ловушки, что приводит к тому, что украинские зенитные ракеты попадают не в ракету, а в гражданские объекты.
Эксперт отметил, что ракеты с тепловыми ловушками были впервые применены в ходе специальной военной операции и отстреливаются, когда входят в зону действия украинской противовоздушной обороны.
В результате удара 22 марта была разрушена энергетическая инфраструктура, которую Киев планировал использовать при подготовке к следующему наступлению.
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По его словам, такие ракеты наводятся по инфракрасному датчику, который реагирует на тепловые ловушки, что приводит к тому, что украинские зенитные ракеты попадают не в ракету, а в гражданские объекты.
В результате удара 22 марта была разрушена энергетическая инфраструктура, которую Киев планировал использовать при подготовке к следующему наступлению.
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Артем Кузьмин