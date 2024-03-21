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Когда Украина начнет бить ракетами по отдаленным территориям РФ: мнение военкора

Военкор Живов: У ВСУ нет ракет, которые могут долетать до отдалённых регионов РФ
21 марта 2024, 12:32
Фото: iStock/3DSculptor

Фото: iStock/3DSculptor

ВСУ не имеют ракет, которые способны долететь до отдалённых регионов России.
Об этом в интервью «Радио 1» рассказал политолог, военный эксперт, автор Telegram-канала «ЖИВОВ Z» Алексей Живов.


«Украинские военные имеют возможность дотянуться до Белгорода из РСЗО Vampire, которая является аналогом российской РСЗО «Град». Расстояние на максимальной дальности позволяет наносить удары по Белгородской области. ВСУ для атак на Белгород также используют «Точку-У», ракеты «Ольха», то есть ракеты малой дальности, которые могут пролететь до 100 км», — пояснил Живов.


При этом он подчеркнул, что до других регионов России украинская сторона может дотянуться только беспилотниками, так как у ВСУ нет таких ракет, которыми можно было бы бить по отдаленным от границы российским территориям.

Однако Живов отметил, что Украина имеет небольшое число иностранных ракет типа SCALP или ATACMS. Но пока их применение не было замечено вне зоны СВО и Крыма. Эксперт предположил, что ВСУ не используют иностранные ракеты для ударов по территории России из-за рисков неконтролируемого развития конфликта.

«Я не думаю, что они (ВСУ - ред.) в обозримом будущем начнут их (иностранные ракеты - ред.) использовать для ударов по территориям России, а будут обходиться применением дальнобойных беспилотников, которые могут летать более чем на 1000 км», — заключил военный эксперт.

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Депутат Рады Разумков: Закон о мобилизации похож на диверсию против Украины
21 марта 2024, 12:59

Фото: iStock/Cavan Images

Депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков поделился своим мнением относительно закона о мобилизации на Украине, назвав его диверсией против страны. Об этом он заявил в эфире телеканала «5 канал».
«Вообще этот закон очень напоминает диверсию. Это или абсолютная некомпетентность и непонимание государственных процессов, или диверсия против украинского государства, обороноспособности», – заявил парламентарий.

Разумков считает, что проект об ужесточении мобилизации оставил «негативный шлейф» и сделал так, что даже те украинцы, которые не сторонились мобилизации, теперь вынуждены скрываться от нее.

Ранее о необходимости мобилизовать еще не менее 500 тысяч граждан Украины заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

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#мобилизация
#верховная рада
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Жителям приграничного Грайворона порекомендовали уехать из города
21 марта 2024, 12:38

Фото: iStock/Oleksiy Sobol

Глава приграничного городского округа Грайворон Геннадий Бондарев призвал жителей временно уехать из города по причине регулярных обстрелов ВСУ. Об этом он написал 21 марта в своем телеграм-канале.
Бондарев полагает, что людям безопаснее было бы направиться в Ярославскую область. Он просит местных жителей не подвергать себя и своих родных опасности.

«Пожалуйста, напишите мне, кто готов уехать. Мы организуем отъезд», — обратился к землякам Геннадий Бондарев.
Глава города отметил, что власти стараются доставлять жителям продукты питания и гуманитарную помощь, но все зависит от оперативной обстановки, иной раз во время обстрелов невозможно доставить помощь до людей.

Грайворон подвергается атакам ВСУ практически ежедневно. По сводкам Минобороны РФ, в ходе последнего обстрела 20 марта двое человек погибло.

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#вс рф
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Франц Клинцевич допустил ранение главкома ВСУ Сырского
21 марта 2024, 12:24

Фото: iStock/Irina Piskova

Бывший сенатор Франц Клинцевич заметил, что главком ВСУ Александр Сырский пропал из медийного поля, от него нет сообщений уже несколько дней. Таким мнением он поделился в эфире канала «Соловьев Live»
Клинцевич рассказал, что Сырский пропал после провальных попыток украинских ДРГ попасть в Белгородскую и Курскую области России. Тогда силами Минобороны РФ диверсанты и техника были уничтожены.

Сенатор не исключает, что главком ВСУ Александр Сырский мог получить ранение в ходе проводимых мероприятий ДРГ.

Ранее сообщалось, что российская группировка войск «Запад» уничтожила пункты временной дислокации украинских диверсантов в приграничном районе Белгородской области.

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Стало известно, почему ВС РФ ждали 44 дня до нанесения ударов по Киеву
Военкор Живов объяснил перерыв в 44 дня в ракетных ударах ВС РФ по Киеву
21 марта 2024, 12:13

Фото: iStock/javarman3

Логику ВКС РФ понять не просто, а всё что касается выбора целей для ракетного удара и их поражения является секретной информацией.
Об этом специально для «Радио 1» рассказал политолог, военный эксперт, автор Telegram-канала «ЖИВОВ Z» Алексей Живов.

Напомним, рано утром 21 марта российская авиация нанесла первый после перерыва в 44 дня массированный ракетный удар по Киеву. Об этом написало украинское издание «Страна.ua».

«Пауза могла быть связана про прошедшими выборами президента России. ВКС структура закрытая, секретная и однозначно понять её логику невозможно. Для ракетного удара выбираются более «жирные» цели: места скопления наёмников, техники, подтверждённые места хранения или производства вооружения», — рассказал военный эксперт.

Он также добавил, что под российские удары попадают радиолокационные станции или установки ПВО типа ЗРК Patriot. Эти цели согласовываются, подтверждаются и наносятся удары на поражение, заключил Живов в беседе с «Радио 1».

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Россия выпустила против ВСУ беспилотник с необычной функцией
В зоне СВО засняли российскую «матку» беспилотников «Пчелка»
21 марта 2024, 11:57

Фото: istockphoto/vadimrysev

В зоне СВО заметили новый тип российских беспилотных летательных аппаратов, известных как «Пчелка», которые использовались против ВСУ.
Согласно информации Telegram-канала «Русский инженер», эти устройства, представляя собой гибрид самолета и квадрокоптера, служат платформой для FPV-дронов.

Так называемые «матки» дронов могут транспортировать и запускать их из воздуха, а затем выступать в качестве ретранслятора для них, что значительно расширяет радиус действия дронов-камикадзе и предоставляет возможность наносить удары по тылам ВСУ.

Также стоит отметить, что противник иногда использует коптер «Баба Яга» для подобных целей, оснащая его дронами-камикадзе вместо боеприпасов.

Информация о характеристиках «Пчелки» ограничена, но известно, что она оснащена двигателем внутреннего сгорания. Дополнительные технические детали не разглашаются.

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#всу
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ВС РФ поразили базы ДРГ ВСУ в приграничном районе
Минобороны: ВС РФ поразили места дислокации ДРГ у границы Белгородской области
21 марта 2024, 11:44

Фото: iStock/vadimrysev

Российская группировка войск «Запад» уничтожила пункты временной дислокации украинских диверсантов в приграничном районе Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.
Прежде в российском оборонном ведомстве сообщали, что ВС РФ завершили работу по зачистке села Козинка от украинских боевиков. Российским бойцам удалось уничтожить более 500 солдат ВСУ и две боевые машины РСЗО Vampire.

ВСУ продолжают наносить удары по приграничным российским регионам. Несколько снарядов из РСЗО Vampire украинские боевики выпустили по селу с мирными жителями Белгородской области. Десять снарядов были сбитой российской системой ПВО. Повреждения получили два многоэтажных дома.

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#белгородская область
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Российские военные ликвидировали в зоне СВО украинского боевика «Гестапо»
21 марта 2024, 11:24

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Бойцы российской армии ликвидировали в зоне спецоперации украинского боевика Максима Субботина с позывным «Гестапо». Об этом сообщил в своем Telegram-канале военкор Руслан Татаринов.
Субботин родился в Запорожье. Он состоял в неонацистской организации.

Накануне также сообщалось, что пара российских снайперов за одну минуту ликвидировали на Харьковском направлении группу польских наёмников, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

Согласно сообщению, российские снайперы на протяжении трех дней выслеживали группу наёмников из Польши из 12 человек, среди которых также находился майор регулярной польской армии в отставке.Обнаружить группу противника удалось в «Шервудском лесу» под Изюмом в Харьковской области. Все они были ликвидированы.

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#вс рф
#запорожье
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Премьер Украины утверждает, что Киев не просил Европу прислать войска
Шмыгаль: Украине хватает своих военных, она не просила Европу прислать войска
21 марта 2024, 11:17

Киев не обращался к европейским странам с просьбой о направлении военных на Украину, поскольку страна располагает достаточным военным контингентом.
Об этом 20 марта заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью испанской газете Pais.

Он подчеркнул, что Украина имеет собственные вооруженные силы и силы обороны, а также достаточно военнослужащих.

Таким образом Шмыгаль прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, отметив, что ни одна европейская страна не готова отправлять своих солдат на поле боя, так как это означало бы вступление в войну, что в данный момент невозможно.

По данным газеты Financial Times, 13 марта украинские военные выразили обеспокоенность отсутствием ротации, которая снижает их мотивацию и боевой дух, а также приводит к отмене отпусков из-за нехватки персонала.

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Пять человек пострадали при обстреле Белгорода
Губернатор Гладков: пять человек пострадали при утреннем обстреле Белгорода
21 марта 2024, 10:58

Фото: Сайт Кремля

Пять человек пострадали в результате утреннего обстрела в Белгороде, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он отметил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. По предварительным данным, две женщины и мужчина были госпитализированы с закрытыми черепно-мозговыми травмами, еще один пострадавший получил осколочное ранение голени, а пятый — осколочные ранения руки и плеча.

Более 30 квартир в шести многоэтажных домах были повреждены в Белгороде, а также десять автомобилей и фасадное остекление в «Белгород-Арене». В результате обстрела временно осталось без электричества около пяти тысяч жителей.

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