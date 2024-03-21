Когда Украина начнет бить ракетами по отдаленным территориям РФ: мнение военкора

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ВСУ не имеют ракет, которые способны долететь до отдалённых регионов России.
Об этом в интервью «Радио 1» рассказал политолог, военный эксперт, автор Telegram-канала «ЖИВОВ Z» Алексей Живов.
При этом он подчеркнул, что до других регионов России украинская сторона может дотянуться только беспилотниками, так как у ВСУ нет таких ракет, которыми можно было бы бить по отдаленным от границы российским территориям.
Однако Живов отметил, что Украина имеет небольшое число иностранных ракет типа SCALP или ATACMS. Но пока их применение не было замечено вне зоны СВО и Крыма. Эксперт предположил, что ВСУ не используют иностранные ракеты для ударов по территории России из-за рисков неконтролируемого развития конфликта.
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«Украинские военные имеют возможность дотянуться до Белгорода из РСЗО Vampire, которая является аналогом российской РСЗО «Град». Расстояние на максимальной дальности позволяет наносить удары по Белгородской области. ВСУ для атак на Белгород также используют «Точку-У», ракеты «Ольха», то есть ракеты малой дальности, которые могут пролететь до 100 км», — пояснил Живов.
При этом он подчеркнул, что до других регионов России украинская сторона может дотянуться только беспилотниками, так как у ВСУ нет таких ракет, которыми можно было бы бить по отдаленным от границы российским территориям.
Однако Живов отметил, что Украина имеет небольшое число иностранных ракет типа SCALP или ATACMS. Но пока их применение не было замечено вне зоны СВО и Крыма. Эксперт предположил, что ВСУ не используют иностранные ракеты для ударов по территории России из-за рисков неконтролируемого развития конфликта.
«Я не думаю, что они (ВСУ - ред.) в обозримом будущем начнут их (иностранные ракеты - ред.) использовать для ударов по территориям России, а будут обходиться применением дальнобойных беспилотников, которые могут летать более чем на 1000 км», — заключил военный эксперт.
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Элина Позднякова