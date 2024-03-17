ВСУ атаковали ракетами и беспилотниками три российских региона

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По меньшей мере три российских региона подверглись нападению со стороны Украины, сообщили региональные власти. Над Брянской областью была сбита баллистическая ракета С-200, а над Калужской областью уничтожены три беспилотника. Обстрелу подвергся Грайворонский городской округ Белгородской области.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram, что над Брянской областью средствами ПВО была сбита ракета С-200. Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал, на месте происшествия продолжают работать оперативные подразделения.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что Украина предприняла попытку атаковать объекты инфраструктуры в Кировской области. Повреждений инфраструктуры и жертв нет.
По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате недавнего обстрела городского округа Грайворон никто не пострадал. В ходе атаки загорелись два частных дома и три автомобиля. Очаги возгорания были ликвидированы. Также в трех населенных пунктах повреждены девять частных домов, в Грайвороне взрывом повреждено окно одного из многоквартирных домов. Кроме того, повреждения получили социальное здание и различные хозяйственные постройки.
В Белгородской области около 10 населенных пунктов остались без электричества из-за обстрелов. Аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения. В течение дня продолжатся обходы домов.
Ранее ВСУ атаковали дроном-камикадзе передвигавшуюся в Белгородской области фуру зерновой компании.
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что Украина предприняла попытку атаковать объекты инфраструктуры в Кировской области. Повреждений инфраструктуры и жертв нет.
В Белгородской области около 10 населенных пунктов остались без электричества из-за обстрелов. Аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения. В течение дня продолжатся обходы домов.
Ранее ВСУ атаковали дроном-камикадзе передвигавшуюся в Белгородской области фуру зерновой компании.
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Александр Климов