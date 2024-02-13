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Суд ужесточил наказание политологу Кагарлицкому*

Апелляционный суд отправил социолога Кагарлицкого* в колонию на пять лет
13 февраля 2024, 12:30
Фото: РИА Новости / Валерий Мельников

Фото: РИА Новости / Валерий Мельников

Апелляционный военный суд в Подмосковье постановил взять под стражу социолога и публициста Бориса Кагарлицкого*. Штраф в размере 609 тысяч рублей ему заменили реальный срок. Об этом сообщает РИА Новости.

«Приговор изменить: <...> назначить наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием в колонии общего режима», — озвучила решение судебная коллегия.
Подсудимого взяли под стражу в зале заседаний. Ему также запрещено администрировать сайты на протяжении двух лет.


Прокурор назвал назначенный Кагарлицкому* приговор «чрезмерно мягким».

25 июля 2023 года ФСБ возбудила уголовное дело в отношении политолога за оправдание терроризма. На следующий день он был арестован Сыктывкарским городским судом. Свою вину социолог не признал.

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*включен Минюстом в список иноагентов, Росфинмониторингом — в перечень террористов и экстремистов
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Путин призвал внедрять уникальные достижения науки в отечественную медицину
Путин: РФ открыта для проектов в здравоохранении с зарубежными партнерами
13 февраля 2024, 12:50

Фото: Сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия открыта для сотрудничества и реализации совместных проектов в сфере здравоохранения с зарубежными партнёрами. Такое заявление глава государства сделал в телеграмме участникам Второго форума будущих технологий, текст которой есть на официальном сайте Кремля.

Российский лидер указал на важность быстрого внедрения уникальных достижений исследовательских команд в работу российских медицинских учреждений.

«Хочу подчеркнуть, именно на передовой технологической базе мы будем развивать все уровни отечественного здравоохранения: от первичного звена до крупных федеральных центров», — отметил Путин.
Президент выразил благодарность всем представителям медицинского сообщества за труд и пожелал успехов участникам форума.

Ранее Путин потребовал уделить особенное внимание сдерживанию инфляции в России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
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#президент
#труд
#здравоохранение
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В Каширском музее для школьников провели необычное занятие по биологии
13 февраля 2024, 12:49

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Занятие по биологии устроили для школьников в Каширском краеведческом музее в честь открытия выставки «Ими гордится Каширская земля», посвящённой учёным, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Занятие провёл ведущий научный сотрудника Института биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН Олег Брандлер. Он рассказал ребятам, чем славится каширская календула, какой сорт гречки едят космонавты для поддержания работоспособности, где растёт каучуковый одуванчик кок-сагыз и о многом другом», — говорится в сообщении.
Учёный также посвятил школьников в работу над проектами, которые реализуются на биологической станции в деревне Большое Кропотово, в числе которых, например, создание на территории Каширы питомника русской выхухоли.

А после лекции ребята осмотрели выставку, посвящённую уроженцам Каширы, которые внесли свой вклад в развитие науки.

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#кашира
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#школьники
#биология
#выставка
#ученые
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В Красногорске вручили награды участникам боевых действий
13 февраля 2024, 11:58

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Мероприятие, посвящённое 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана и Дню памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества, состоялось в Красногорске, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В ходе мероприятия военный комиссар округа Игорь Тельбухов вручил медали «За отвагу» рядовым Алексею Рябенкову и Дмитрию Коневу», — отмечается в сообщении.
Кроме того, четверо военнослужащих были награждены посмертно: рядовые Андрей Банцер и Роман Газимзянов, прапорщик Руслан Баков и старший прапорщик Валерий Мидриган. Награды получили вдовы героев.

Военным также были вручены благодарственные письма, а Владими Бушиев получил из рук комиссара Тельбухова удостоверение ветерана боевых действий.

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#красногорск
#военные
#медали
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Общественники назвали новые методы наблюдения за дистанционным голосованием
В Общественной палате рассказали о новых методах наблюдения за ДЭГ
13 февраля 2024, 11:58

Фото: istock / MARHARYTA MARKO

В Общественной палате РФ обсудили новые инструменты наблюдения за Дистанционным электронным голосованием. Какие способы существуют и сколько россиян намерены проголосовать на выборах президента онлайн, читайте в материале «Радио 1».

В ходе заседания сообщается, что в 2024 году ЦИК получил рекордное количество заявлений на участие в электронном голосовании. По состоянию на 12 февраля 1 миллион 852 тысячи избирателей подали заявки на участие в ДЭГ. Участники заседания отметили, что такая тенденция накладывает большую ответственность на обеспечение прозрачности голосования.

Согласно исследованиям, 38 миллионов избирателей смогут проголосовать из 29 регионов России электронным способом.

В ОП России также сообщили, что наблюдать за ДЭГ возможно двумя методами: удаленное наблюдение, которое осуществляется на портале, и очное — в территориальной избирательной комиссии ДЭГ и Общественной палате РФ.

Напомним, президентские выборы в 2024 году пройдут с 15 по 17 марта. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты — Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.

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#радио
#цик
#онлайн
#рф
#ДЭГ
#выборы
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Рекультивация раменского полигона ТКО «Сафоново» превысила 80%
13 февраля 2024, 11:36

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Работы по рекультивации закрытого мусорного полигона «Сафоново» в Раменском городском округе вышли на финишную прямую, готовность объекта превысила 80 процентов, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«В настоящее время полностью обустроена система сбора фильтрата и водоотведения, установлена противофильтрационная завеса с ростверком», — уточнил глава министерства Тихон Фирсов.
Он добавил, что уже в конце марта должно быть полностью завершено формирование тела полигона и осушение выемок.

«Не менее активно ведутся и другие виды работ, которые мы продолжаем пристально контролировать», — подчеркнул Фирсов.
Площадь полигона твёрдых коммунальных отходов «Сафоново» составляет 36,9 га. На нём было накоплено 2,54 млн кубометров мусора. Рекультивация улучшит качество жизни 114 тысяч человек, ранее испытывавших негативное воздействие расположенной по соседству свалки.

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#тко
#рекультивация
#экология
#тихон фирсов
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Дольщики проблемного ЖК «Юбилейный» в Реутове начали получать ключи
13 февраля 2024, 10:46

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Выдавать ключи от квартир начали дольщикам жилого комплекса «Юбилейный» в Реутове, в права на свою недвижимость вступят около 680 человек, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Ведётся подписание документов и приёмка жилья. Новоселье отпразднуют 685 дольщиков», — отмечается в сообщении.
Строительство четырёхсекционного 25-этажного ЖК стартовало в 2017 году. Дольщики должны были получить квартиры летом 2021 года. К началу 2021 года строительная готовность объекта составляла 80%, однако поле этого темпы возведения дома упали, а проведённая в марте проверка показала, что застройщик — ООО «СК «ПСТ» — растратил 629 млн рублей, полученных от дольщиков.

Летом 2022 года застройщика признали банкротом, а проблемный ЖК передали Фонду защиты прав участников долевого строительства. В декабре 2023 года возведение объекта было полностью завершено.

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#минжилполитики мо
#жилой дом
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Названы самые лучшие города России для жизни на пенсии
На пенсии россияне хотели бы жить в Сочи, Краснодаре и Анапе
13 февраля 2024, 10:34

Фото: iStock/Olga Ostapenko

Более трети россиян (34%) мечтают переехать в другой город на пенсии, при этом 35% не задумывались над этим вопросом и 31% категорично не хотят менять место жительства. Такие данные приводит РБК со ссылкой на проведенный опрос сервисами СберНПФ и «Работа.ру».
Согласно опросу, самым желаемым для жизни на пенсии городом стал Сочи. Его выбрали 26% опрошенных. Еще 19% хотели бы переехать в Краснодар, 18% - в Анапу, 15% - в Минеральные воды и 14% - в Санкт-Петербург. А вот в столицу России выбрали всего 12%.

Принявшие в опросе россияне ориентируются в выборе города для жизни на пенсии на комфортный климат. При этом некоторые также обращают внимание и на благоустроенность города, спокойный темп жизни и инфраструктуру.

Половина из тех, кто готов поменять город, могут сделать это за счет собственных сбережений, 37% готовы продать свое жилье. Еще 6% опрошенных хотели бы переехать за счет пенсий, доходов от инвестиций или прибыли от бизнеса (4%).

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#петербург
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Cтало известно, почему Генпрокуратура добивается конфискации уральских заводов
«Ъ»: ГП из-за незаконной приватизации требует передать государству заводы ЧЭМК
13 февраля 2024, 10:25

Фото: Фотобанк Московской области

Генпрокуратура требует передать в собственность государства три завода Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Причиной этому является незаконная приватизация в 1990-е. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на иск к владельцам предприятий.

В ведомстве сообщили, что активы заводов были выведены за пределы Российской Федерацию, чтобы нанести ущерб ее национальным интересам, безопасности и обороне. По правилам приватизации на 1992 год, принимать решение о передаче заводов в частным лицам должно было правительство России, но это не произошло и приватизация была утверждена региональными властями.

ГП уточняет, в 2023 году владелец заводов Юрий Антипов завладел 100% акций. Затем он оформил активы на принадлежащее ему и его семье АО «Компания «Эталон». Так, три стратегически важных для обеспечения обороноспособности страны завода оказались под контролем резидентов недружественных РФ стран.

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#активы
#рф
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Глава Каширы Шувалов рассказал о планах по благоустройству микрорайона Ожерелье
13 февраля 2024, 10:08

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов провёл встречу с преподавателями и студентами Ожерельевского железнодорожного колледжа, ответил на вопросы местных жителей и рассказал о планах работы в текущем году, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В частности, Михаил Шувалов сообщил, что одним из направлений деятельности будет благоустройство Ожерелья.

«В этом году приложим усилия, чтобы сделать наше Ожерелье красивее и уютнее», — сказал Шувалов.

Среди запланированных работ руководитель муниципалитета назвал обновление фасадов ряда домов и установку уличных скамеек в местах отдыха горожан. В парке «Дубовая роща» по просьбе молодёжи будет обустроено место для игры в волейбол.

«Есть и другие планы, пока не буду их раскрывать», — добавил глава округа.

Он также напомнил собравшимся, что 15, 16 и 17 марта будут проходить выборы президента России.

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#кашира
#михаил шувалов
#благоустройство
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