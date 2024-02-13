Суд ужесточил наказание политологу Кагарлицкому*

Фото: РИА Новости / Валерий Мельников
Апелляционный военный суд в Подмосковье постановил взять под стражу социолога и публициста Бориса Кагарлицкого*. Штраф в размере 609 тысяч рублей ему заменили реальный срок. Об этом сообщает РИА Новости.
«Приговор изменить: <...> назначить наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием в колонии общего режима», — озвучила решение судебная коллегия.Подсудимого взяли под стражу в зале заседаний. Ему также запрещено администрировать сайты на протяжении двух лет.
25 июля 2023 года ФСБ возбудила уголовное дело в отношении политолога за оправдание терроризма. На следующий день он был арестован Сыктывкарским городским судом. Свою вину социолог не признал.
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Алина Юрчак